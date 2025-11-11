Šta se dešava sa Bogdanom Bogdanovićem? Nikome nije jasno šta trener izvodi s njim

Bogdan Bogdanović presjedio još jedan meč na klupi bez dovoljno dobrog objašnjenja.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović nalazi se zaista u čudnoj situaciji u LA Klipersima. Iako se neobično brzo oporavio od povrede na Eurobasketu, Bogdanović igra neredovno i ne tako dobro za Kliperse, tako da je i prethodne noći bez ikakve najave - presjedio čitav meč na klupi.

Bogdanović je prethodno protiv Oklahome i Finiksa odigrao skoro po 30 minuta, da bi potom preskočio "revanš" sa Sansima i sada sa Hoksima bez dovoljno dobrog objašnjenja.

Nije poznato da li je opet povrijeđen, da jeste ne bi bio na klupi Klipersa, a ne može da se kaže ni da je situacija za njih idealna pošto vrlo loše igraju od početka sezone. Osim njega, ne igraju ni Kris Pol, ni Bredli Bil, pa je utisak da trener Tajron Lu nešto pokušava da uradi sa veteranima koji u ovom trenutku ne daju pravi doprinos.

Atlanta je inače uspjela i oslabljena da dobile Kliperse zahvaljujući Vitu Krejčiju koji je ubacio 28 poena sa klupe (osam trojki), dok je dobar meč odigrao i Kristaps Porzingis sa 20 poena. Što se Klipersa tiče, igrao je praktično samo Džejms Harden koji je upisao tripl-dabl (35 poena, 10 skokova i 11 asistencija), ali je to bilo premalo da bi se dobio meč. Prosto, falio je učinak baš igrača poput Bogdana Bogdanovića.

Podsjetimo, dok s jedne strane Bogdanu Bogdanoviću ne ide u Klipersima i možda se razmišlja o selidbi, Nikola Jović je opet bio zapažen za Majami.

