Najbolje zakucava na svijetu, ali niko ga neće: Pomislio da je uspio, pa doživio najteži udarac u karijeri

Poznati američki košarkaš Mak Maklang dobija otkaz za otkazom.

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Poznati američki košarkaš Mak Maklang (26 godina, 188 centimetara) doživio je jedan od najbolnijih udaraca u karijeri. Trostruki uzastopni šampion NBA takmičenja u zakucavanju potpisao je 27. oktobra svoj prvi višegodišnji ugovor sa Indijana Pejsersima, na dvije godine i za 4,8 miliona dolara, a onda je poslije samo tri nastupa dobio otkaz.

Aktuelni vicešampion NBA lige u jako teškoj zdravstvenoj situaciji svog tima odabrao je da dovede Montea Morisa (30 godina), bivšeg saigrača Nikole Jokića iz Denvera, dok je Meklang drugi put ove jeseni dobio otkaz. Prethodno ga je u oktobru otpustio Čikago samo tri sata nakon što je potpisao desetodnevni ugovor.

Tako se Meklung ponovo našao u komplikovanoj situaciji. Iako je odavno dokazao svoje atletske sposobnosti i uz to postao legenda razvojne lige, u kojoj je bio i ruki godine 2022. i MVP 2024, ništa od toga nije dovoljno da postane regularni NBA igrač.

Na NBA draftu 2021. ga niko nije odabrao, ali se na teži način borio za svoju šansu i potpisivao za Čikago Bulse, Lejkerse, Filadelfiju, Orlando, Indijanu... Međutim, ni u jednom od tih timova nije se izborio za minutažu, već je od 2021. godine do ove jeseni odigrao samo devet utakmica u najjačoj ligi na svijetu.

Kombo-bek izrazitih atletskih sposobnosti i dalje nema u planu da pokuša van Amerike da izgradi karijeru, pa je teško predvidjeti da će se u dogledno vrijeme njegova situacija popraviti.