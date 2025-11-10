Preminuo Leni Vilkens, ikona američke košarke: Zbog SR Jugoslavije se znojio u finalu Olimpijskih igara 1996.

NBA liga saopštila da je preminuo jedan od najznačajnijih velikana u istoriji košarke, slavni Leni Vilkens, plejmejker, trener i selektor drugog Drim tima

Izvor: TIM ZIELENBACH / AFP / Profimedia

Slavni američki trener Leni Vilkens preminuo je u 89. godini, saopštila je NBA liga. Bio je čak tri puta uveden u Nejsmitovu "Kuću slavnih", najprije 1989. godine kao legendarni plejmejker i najbolji asistent lige, potom 1998. kao slavni trener i osvajač titule sa Sijetl Supersoniksima 1879. Na kraju, 2010. i kao član stručnog štaba Drim tima okupljenog za Olimpijske igre u Barseloni 1992, koji je postao olimpijski šampion.

Kao košarkaš Sent Luis Houksa (danas Atlante) igrao je osam godina, potom je četiri proveo u Sjetlu, a onda je imao kraće epizode u Klivlend Kavalirsima (do 1974) i u Portlandu, u kojem je 1975. završio karijeru kao trener-igrač. Bio je osmostruki učesnik Ol-stara i najbolji asistent lige 1970. godine.

Trener je bio decenijama, još 1969. je sjeo na klupu Sijetla, potom je vodio Portland i kao trener-igrač i onda samo kao šef stručnog štaba, a istoriju je pisao na klupi Supersoniksa od 1977. do 1985, vodeći davno ugašenu franšizu do jedine titule. Gledao je kako Majkl Džordan mijenja košarku vodeći Klivlend Kavalirse od 1986. do 1993, a potom je sedam godina vodio Atlantu, od 1993. do 2000. U 21. vijeku je trenirao Toronto do 2003. i Njujork Nikse u sezoni 2004/25.

Od pedesetih bio košarkaška zvijezda

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vilkens je rođen u Bruklinu u braku Amerkanca i Irkinje, a krajem pedesetih bio je jedan od najvećih talenata u zemlji na koledžu Providens. U košarci je ostavio tako dubok trag da je 2022. godine uvršten među 15 najvećih trenera svih vremena. Jedini je koga je NBA liga uvrstila u svojih "najboljih 75" i na osnovu igračke i trenerske karijere.

Ljubitelji košarke u Srbiji pamte i njegov selektorski mandat, jer je vodio reprezentaciju Sjedinjenih Država na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996, kada je njegov tim u finalu pobedio "plave" Željka Obradovića i Dušana Dude Ivkovića.

Bilo je to kultno finale u kojem je oslabljena SR Jugoslavija bez povrijeđenog Zorana Savića odigrala ravnopravno do poluvremena predvođena maestralnim Žarkom Paspaljem, ali nakon tri ravnopravne četvrtine ipak nije bilo neizvjesnosti - 95:69. Nakon što je Aleksandar Đorđević pogodio trojku za "minus 1" plavih (50:51), na 14 minuta do kraja, Amerikanci su dodali gas i odlučili meč.

"Moram ovo da vam kažem o Jugoslovenima"

Centar Sjedinjenih Država Dejvid Robinson ubacio je 28 poena, šuter Redži Miler 20, Peni Hardevej 17...

Među Jugoslovenima najefikasniji uz kapitena Paspalja (19) bili su Saša Đorđević i Dejan Bodiroga sa po 13 poena, Predrag Danilović ubacio je devet, Saša Obradović šest, Vlade Divac i Željko Rebrača po četiri, a Dejan Tomašević jedan poen.

"Razgovarali smo o tome poslije utakmice i moram da budem iskren sa vama. Ne postoji koledž tim koji bi mogao da pobijedi Jugoslaviju. Ne postoji ni tim koji bi mogao da pobijedi Litvaniju. Ne mislim da bi bilo koji od njih pobijedio i Argentinu, s obzirom na način na koji igraju. Morate tim ljudima odati poštovanje. Stotinu puta su bolji nego 1992. nadam se da je svijet to vidio. Njihove akcije, odbranu, šuteve. Izašli su na teren i takmičili su se. Nisu se pojavili ovdje samo da bi učestvovali", rekao je Vilkens poslije finala.

"Titule i medalje nisu najveća stvar koja ostaje"

Izvor: TIM ZIELENBACH / AFP / Profimedia

Sa čak 1.332 pobjede u ligaškom dijelu sezone treći je na "vječnoj listi" najuspešnijih trenera prema tom kriterijumu. Ispred njega su samo Greg Popovič i Don Nelson.

Vijest o njegovoj smrti objavila je NBA liga, kroz izjavu komesara Adama Silvera.

"Leni Vilkens je predstavljao ono najbolje što NBA ima - kao igrač iz Kuće slavnih, trener iz Kuće slavnih i jedan od najpoštovanijih ambasadora igre. Toliko da je, prije četiri godine, Leni dobio jedinstveno priznanje da bude imenovan za jednog od 75 najvećih igrača i 15 najvećih trenera svih vremena u ligi".

"Ipak, još impresivnije od Lenijevih košarkaških dostignuća - koja su uključivala dvije zlatne olimpijske medalje i jednu NBA titulu - bila je njegova posvećenost tome da služi drugima, posebno u njegovoj voljenoj zajednici u Sijetlu, gdje danas stoji njegova statua. Uticao je na živote bezbroj mladih ljudi, kao i generacija igrača i trenera koji su Lenija smatrali ne samo sjajnim saigračem ili trenerom, već i izuzetnim mentorom koji je vodio s integritetom i pravom klasom".

Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

"Upućujem svoje iskreno saučešće Lenijevoj supruzi Merilin, njihovoj djeci Liši, Rendiju i Džejmi, kao i svima u NBA zajednici koji su imali sreću da budu dodirnuti Lenijevim vođstvom i velikodušnošću."

Pogledajte 06:50 Žarko Paspalj za MONDO Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)