Alperen Šengun potpuno "izludio" Janisa Adetokunba

Hjuston je gostovao Milvokiju i tom prilikom odnio pobjedu 122:115, a susret su obilježili potezi Alperena Šenguna. Iako je Janis Adetokunbo standardno bio najkorisniji igrač svog tima, ali i na utakmici, u ovom meču imao je mnogo problema, makar kad je u pitanju lider reprezentacije Turske.

U ekipi Hjustona najdominantniji je bio Kevin Durent sa 31 poenom, a potom slijedi "bejbi Jokić" sa 23 poena, ali i 11 skokova i sedam asistencija. Na drugoj strani centar iz Grčke je upisao nevjerovatnih 37 poena i osam skokova dok ga je pratio Rajan Rolins sa 19 poena.

ALPEREN ŞENGÜN, SEN NE YAPTIN???



Milvoki je bio bolji tim do poluvremena (61:50), ali su potom gosti preuzeli inicijativu i u trećoj četvrtini i značajno smanjili zaostatak. Lideri na terenu bili su Durent i Šenguna svoju rolu imao je i Stiven Adams, pa se ovaj tim našao na tri poena zaostataka. U nastavku su slobodna bacanja poprilično spasla Hjuston, pa su pored poena iz igre, do koševa dolazili i sa penala što im je pomoglo da na kraju i slave u ovom meču.

Ipak, ono što je svima privuklo pažnju bila je uloga Šenguna, koji je na sve načine dolazio do poena. Adetokunbo je pokušao da zaustavi mladog Turčina, koji je posebno briljirao u završnici meča. Na semafotru je stajao rezultat 117:114 za Hjuston, a 23 sekunde do kraja meča Šengun je postigao poene, dok je prethodno izludio Janisa. Vodio je loptu vrlo energično, uz česte promjene, tako da Grk i nije mogao da pretpostavi gdje će Turčin nastaviti kretanje. Na kraju, stigao je do koša i poentirao.

