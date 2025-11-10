logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alperen Šengun potpuno "izludio" Janisa Adetokunba

Alperen Šengun potpuno "izludio" Janisa Adetokunba

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Hjuston je pobijedio Milvoki na gostujućem terenu, a Alperen Šengun još jednom je pokazao zašto nosi nadimak "bejbi Jokić"

Alperen Šengun potpuno "izludio" Janisa Adetokunba Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hjuston je gostovao Milvokiju i tom prilikom odnio pobjedu 122:115, a susret su obilježili potezi Alperena Šenguna. Iako je Janis Adetokunbo standardno bio najkorisniji igrač svog tima, ali i na utakmici, u ovom meču imao je mnogo problema, makar kad je u pitanju lider reprezentacije Turske.

U ekipi Hjustona najdominantniji je bio Kevin Durent sa 31 poenom, a potom slijedi "bejbi Jokić" sa 23 poena, ali i 11 skokova i sedam asistencija. Na drugoj strani centar iz Grčke je upisao nevjerovatnih 37 poena i osam skokova dok ga je pratio Rajan Rolins sa 19 poena.

Milvoki je bio bolji tim do poluvremena (61:50), ali su potom gosti preuzeli inicijativu i u trećoj četvrtini i značajno smanjili zaostatak. Lideri na terenu bili su Durent i Šenguna svoju rolu imao je i Stiven Adams, pa se ovaj tim našao na tri poena zaostataka. U nastavku su slobodna bacanja poprilično spasla Hjuston, pa su pored poena iz igre, do koševa dolazili i sa penala što im je pomoglo da na kraju i slave u ovom meču.

Ipak, ono što je svima privuklo pažnju bila je uloga Šenguna, koji je na sve načine dolazio do poena. Adetokunbo je pokušao da zaustavi mladog Turčina, koji je posebno briljirao u završnici meča. Na semafotru je stajao rezultat 117:114 za Hjuston, a 23 sekunde do kraja meča Šengun je postigao poene, dok je prethodno izludio Janisa. Vodio je loptu vrlo energično, uz česte promjene, tako da Grk i nije mogao da pretpostavi gdje će Turčin nastaviti kretanje. Na kraju, stigao je do koša i poentirao.

Bonus video: 

Pogledajte

01:32
Alperen Šengun izjava posle Poljske
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janis Adetokunbo Alperen Šengun NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC