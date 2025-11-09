"To ste kod njega mogli da vidite": Trener Majamija objasnio zašto je Jović bio najbolji na terenu

Trener Majamija Erik Spolstra pohvalio je Nikolu Jovića poslije dobro odigrane partije.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot/Twitter/@hothothoops

Nikola Jović odigrao je najbolju utakmicu u NBA karijeri, uz sve to njegov Majami uspio je i da odnese pobjedu protiv Portlanda, te je užitak u slavlju slađi. Poslije meča reprezentativac Srbije govorio je o načinu na koji je pronašao bolju igru, ali posebne riječi pohvale stigle su i od trenera Erika Spolstre.

Tokom lketa trener Majamija našao se u Beogradu kako bi pratio poslkednji pripremni meč reprezentacije Srbije i tom prilikom podržao i svog igrača Nikolu Jovića. I sam Srbin istakao je da ima veliku podršku u Majamiju, a poslije ovog meča mogli smo i posvedočiti tome:

"Dopala mi se njegova energija. Dopala mi se njegova namera. Bio je agresivan, ubedljiv na obe strane terena", započeo je Spolstra poslije pobjede Majamija 136:131 nad Portlandom.

Objasnio je trener Majamija šta je Jovića razlikovalo od drugih igrača u ovom susretu.

"Možete da izaberete da se slobodno krećete ili možete da izaberete da unesete svoju volju u igru. I nije bitno koliko poena postignete. Radi se o nametanju svoje volje igri, a to ste mogli da osjetite kod njega u ovom meču."

Jedno je jasno - pred Nikolom Jovićem je blistava karijera, ako nastavi u ritmu napornog rada i ovakvih mečeva.

"Nije se često nalazio u toj situaciji gdje mi samo kažemo otvoreno - vi nam kreirate igru, mislim da bi ušao u reket i napravio pravu igru. Jednostavno mi se sviđa ta asertivnost u ovom susretu."

Najmlađi reprezentativac Srbije istakao je na konferenciji za medije da su mu treneri i ekipa mnogo pomogli da prebrodi krizu u kojoj se nedavno našao - mentalnu i fizičku. Sada pokazuje sve bolje partije, a u susretu sa Portlandom upisao je 29 poena, devet skokova i sedam asistencije, doduše izgubio je i šest lopti, što svakako nije zanemarljiv podatak, ali u pobjedi je mnogo lakše podnijeti ga.

