"Ti si žilavi Balkanac, kako to radiš?": Jović oduševio Amerikance odgovorom poslije rekorda karijere

Nikola Jović odigrao je najbolju NBA partiju u karijeri, a poslije meča iznio je utiske o svojoj dominaciji i učinku ekipe.

Nikola Jović odigrao je meč karijere u NBA ligi, pošto je vodio Majami do pobjede nad Portlandom (136:131). Jović je bio najefikasniji u domaćem timu i susret je završio sa 29 poena, devet skokova i sedam asistencija, a sjajnom učinku dodao je i dvije ukradene lopte i jednu blokadu. Sve to navelo je novinare u SAD da do detalja ispitaju Srbina kako je pronašao inspiraciju da zaigra dobro. Ipak, Jović je na svaku pohvalu o svojoj igri u prvi plan isticao ekipu kako glavni oslonac.

Učinak Nikole Jovića napreduje iz meča u meč, dok uspjesi Majamija idu uzlaznim i silaznim putanjama, ali je važno da se pronalazi način za pobedu:

"Mislio sam da će biti mnogo lakše. Lagao bih kada bih rekao da su posljednje dvije nedjelje bile lake, jer sam osjećao da je sve što sam uradio pogrešno i da uopšte nisam pomagao ovom timu. Želim da se zahvalim trenerima i svima iz tima što me stalno podržavaju i daju mi do znanja da sam važan za tim. Jednostavno... nisam u glavi bio na pravom mjestu. Nisam znao kako da pomognem timu. I kao što sam rekao, mislio sam da je sve što sam uradio pogrešno", otvorio je dušu Nikola Jović.

"Nekad ti se čini da svi izgledaju bolje od tebe. Nije to samo moj problem, već i ostali se ponekad tako osjećaju. Mi nemamo igrača koji traži mnogo lopte, kojem je potrebna zaista velika upotreba. I to je ono što nam pomaže. Zato mislim da igramo jedni za drugog i mislim da je to pravi način da se igra ovaj sport."

Malo je reći da su novinari u NBA bili oduševljeni igrom Srbina, ali ipak su ih zanimale i prethodne partije u kojima Jović nije bio na željenom nivou.

"Zaista ne znam odakle je to došlo. Jednostavno... ne znam kako da objasnim. Mentalno nisam bio dobro, fizički sam se osjećao loše, osjećao sam da je sve što sam uradio bilo pogrešno, kao što sam rekao. To se pojavilo neočekivano, nisam igrao svoju košarku, ali za mene je najvažnije da pobijedim i to je pomoglo. Ako želite da pobijedite, morate pobijediti mnogo više. Nadam se da ću igrati bolje. I nadam se da ću pomoći ovoj ekipi da pobjeđuje."

Nikola Jović igra na svih pet pozicija

Kad je u pitanju rekord karijere Jović nije želio da izdvaja svoj uspjeh:

"Ne oslanjam se samo na sebe, puštam tok igre da mi pomogne da uhvatim svoj ritam. Trebalo bi da dobijam loptu nasumičnim posedima, da osvajam neke lake poene. I to sam i uradio. Tim me je pokrenuo."

Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Luka Dončić... a prije njih Vlade Divac, Peđa Stojaković, Toni Kukoč i mnogi, mnogi drugi uspjeli su da utabaju NBA put. Put koji već na početku karijera momaka sa Balkana donosi poseban epitet. Tako je jedan od novinara zapitao Jovića:

"Niko, kao žilav igrač sa Balkana, vidio sam te da u ovom meču igraš skoro na svih pet pozicija. Da li ti se sviđa?"

"Ne mislim da je to zaista važno: sviđalo mi se to ili ne. Dobra stvar je što ponekad znam to da uradim. Pomogao sam svom timu da pobijedi u ovom meču i to je najvažnije. Zaista nije važno koju poziciju igram. U moje prve dvije godine ovdje bilo je teško igrati na pet pozicija, ali sada to mogu da koristim."

Reprezentativac Srbije nastavio je da ističe tim ispred sebe:

"Rekao bih da izgledamo zaista dobro u odbrani, kada možemo sve da rotiramo. I zato mislim da igranje na svakoj poziciji nije lako, ali osjećam da kada znate kako da to uradite, može biti zaista, zaista korisno", skromno je zaključio Nikola Jović.

