Šengun opet "provocirao" Janisa, nije zaboravio haos na Eurobasketu?

Alperen Šengun otkrio je da ima motivaciju protiv svakog igrača, bez obzira na to o kojoj utakmici se radi.

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia/Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Hjuston je u gostima pobijedio Milvoki 122:115, vođen Kevinom Durentom. Međutim, vrlo zapaženu ulogu imao je i reprezentativac Turske Alperen Šengun koji je u završnici meča donio vrlo važne poene svom timu. Imali smo priliku da poslije Evropskog prvenstva ponovo uživamo u duelu Turčina i Janisa Adetokunba, a poslije meča Šengun je govorio i o velikom rivalstvu.

Nisu se u prijateljskim odnosima rastali Šengun i Adetokunbo, mada su kasnije na društvenim mrežama osvanule poruke izvinjenja i pomirenja. Poslije nešto više od mjesec dana centri su se ponovo sastali i mada je Janis bio bolji u poenterskom učinku, Alperen je odnio pobjedu. Ipak, Turčin tvrdi - Grk nije bio motivacija za ovaj meč.

"Imam motivaciju u svakoj utakmici. Želim da pobijedim u svakom meču, da budem igrač koji pobjeđuje. Nije me briga ko je u drugom timu", umanjio je značaj rivala Šengun poslije važne pobjede svog tima.

S druge strane, Janis je bio veoma odmjeren u svojoj izjavi: "Oni su veoma veliki tim. U meču protiv nas su imali nekoliko najboljih ofanzivnih skakača od (Klinta) Kapele, od Stivena Adamsa, do (Alperena) Senguna i (Amena) Tompsona“, rekao je Janis, odgovarajući na pitanje o tome kako je Hjuston uhvatio 20 ofanzivnih skokova.

Šta se dogodilo između Šenguna i Janisa na EP?

Reprezentativci Turske i Grčke sukobili su se u javnosti, nakon što je Šengun nepromišljenim komentarima provocirao rivale na nedvano održanom Evropskom prvenstvu. Nakon pobjede Turske nad Grčkom u polufinalu Šengun je otkrio tajnu pobjede svog tima i na taj način uvrijedio igrača Milvokija. "Janis je jedan od najboljih igrača na svijetu i samo smo pokušali da pomognemo Erdžanu (Osmaniju) protiv njega. Mislim da smo uradili dobar posao. On je nevjerovatan igrač, ali nije dobar dodavač. Samo smo pokušali da pomognemo i da uskočimo da bismo 'zatvorili' reket", objasnio je mladi Turčin taktiku svoje reprezentacije protiv Janisa. I upalila je.

Adetokumbo nije ostao nijem na komentar NBA zvijezde, pa je "Bejbi Jokiću" odmah odgovorio: "Ne volim da pričam, puštam da moja igra priča. Volim da se tako nosim sa stvarima. Nisam tip koji će da odgovara trenerima, igračima ili ljudima koji pričaju ružno o meni. To mi nije zaista bitno, jer na kraju dana, nećeš pamtiti šta su rekli, već kako si odgovorio. Sve čuvam za sebe. Možeš da odeš i da pogledaš na Jutjubu moje klipove, pa da se vratiš i da me pitaš da li sam dobar dodavač", kazao je Janis nakon što je Fincima ubacio 30 poena, uz 17 skokova i šest asistencija.

Uslijedila su izvinjena

Iz obje reprezentacije stigla su i brza izvinjenja. "Moja objava poslije utakmice protiv Grčke bila je greška u komunikaciji. Imam veliko poštovanje prema grčkom narodu. Nikakva uvreda nikada nije bila namjerna", napisao je Šengun.

Zbog objave turskog igrača oglasio se i najbolji igrač Grčke. "Tokom mog prenosa uživo rekao sam neke neprimjerene komentare odgovarajući onome ko je uputio takođe uvredljive komentare. Moja namjera nikada nije bila da ikoga uvrijedim. Duboko mi je žao zbog toga. Ne gajim ništa osim ljubavi i poštovanja prema Turskoj i prema ljudima širom svijeta. Naši roditelji su nas odgajali s ljubavlju u poštovanjem", napisao je na svom instagram storiju.

Potom se Janis oglasio i objavom na svom nalogu u kojoj je dodatno objasnio: "Igramo za ljubav svojih zemalja. Igramo zbog ljubavi prema igri. Igramo sa poštovanjem. Uvijek imamo na umu da je sport stvoren da nas ujedinjuje, a ne razdvaja", objavio je tada Adetokumbo i uz riječi dodao slike grčke i turske zastave.

Bonus video:

Pogledajte 01:32 Alperen Šengun izjava posle Poljske Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)