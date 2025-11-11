logo
Sjajno dodavnje Jovića za pobjedu Majamija na 0,4 sekunde do kraja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Nikola Jović odlučio utakmicu iz auta. Majami je dobio Klivlend poslije produžetka, iako je imao samo 0,4 sekunde da završi posao.

Nikola Jović asistencija za pobjedu protiv Klivlenda Izvor: YouTube/Chaz NBA/Screenshot

Nikola Jović je prije nekoliko dana oborio rekord karijere kada je upisao čak 29 poena, a iako po učinku prethodne noći nije bio ni blizu ove brojke - može da se kaže da je odlučio utakmicu. Majami je pobijedio Klivlend 140:138 poslije produžetka zahvaljujući tome što je Nikola Jović izmislio genijalan potez.

Izveo je aut na 0,4 sekundi do kraja i to tako što je "nabacio" loptu za Endrjua Viginsa koji je lako ubacio u koš pošto je sjajno prevario svoje čuvate, pa je tako Nikola Jović zapravio asistirao za pobjedu Majamija. Pogledajte:


Prethodno je Klivlend došao do trojke iz ugla preko Donovana Mičela, pa se činilo da ćemo gledati još jedan produžetak, ali je ostalo taman toliko vremena da se pokuša ovakvo neko čudo. Erik Spolstra je očigledno smislio dobru akciju na tajm-autu i za to mu je bio potreban Nikola Jović koji je počeo da se raduje i prije nego što je Vigins ubacio loptu kroz obruč.

Inače, Jović prije toga nije igrao dobru utakmicu i zabilježio je osam poena, osam skokova i četiri asistencije, uz slabe procente šuta (3/10). Takođe, napravio je i pet faulova, zbog čega je odigrao svega 26 minuta.


Najefikasniji igrač Majamija uz meč-vinera Viginsa (23 poena) bio je Norman Pauel (33), a Haime Hakez nastavlja odlično da igra i zabilježio je 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Što se tiče Klivlenda, kod njega je prednjačio Mičel sa 28 poena, Hanter je ubacio 23, a Mobli 21.

NBA rezultati 11. novembar

  • Šarlot - LA Lejkers 111:121
  • Detroit - Vašington 137:135
  • Orlando - Portland 115:112
  • Majami - Klivlend 140:138
  • Čikago - San Antonio 117:121
  • Dalas - Milvoki 114:116
  • Finiks - Nju Orleans 121:98
  • Juta - Minesota 113:120
  • LA Klipers - Atlanta 102:105

Tagovi

Nikola Jović NBA liga Majami Klivlend

