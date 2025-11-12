logo
Nikola Jokić razbio Sakramento u NBA ligi: Spektakularna partija i trojka za kraj meča

Nikola Jokić razbio Sakramento u NBA ligi: Spektakularna partija i trojka za kraj meča

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je najbolji pojedinac meča između Sakramento Kingsa i Denver Nagetsa.

denver pobijedio sakramento nikola jokic fantastican Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su petu uzastopnu pobedu u NBA ligi, a ponovo je ekipu do trijumfa vodio najbolji košarkaš na svijetu - Nikola Jokić. Srpski centar je završio meč sa 35 postignutih poena, 15 skokova i sedam asistencija, a njegovo remek-djelo bila je i trojka koja je odbila posljednji pokušaj momaka iz Kalifornije da unesu neizvjesnost.

Mogao je srpski košarkaš da ima i nešto zapaženiji učinak, ali je ovo bio jedan od onih mečeva na kojima Denver nije morao da izvuče iz njega i posljednji atom snage. Bilo je perioda kada je Jokić odmarao, a Denver i sa Jonasom Valančijunasom na terenu izgledao vrlo pristojno. Iskusni litvanski košarkaš imao je 10 poena i sedam skokova za malo više od 15 minuta na parketu, a upravo je to ono što je Jokiću najviše nedostajalo prethodnih godina.

Kada ima vremena da odmori, a da ne brine o rezultatu, Jokić se u igru vraća još bolji. To smo vidjeli i na meču protiv Sakramenta, gdje je pogađao, asistirao, hvatao lopte, presijecao napade rivala, izvlačio faulove... Ukratko, bio ubjedljivo najbolji igrač na meču.

Dobru partiju odigrao je i Džamal Marej sa 23 poena i osam asistencija, a dvocifreni u timu iz Kolorada bili su još Aron Gordon (17), Brus Braun (14) i Kristijan Braun (12 poena). Najefikasniji u timu Sakramenta bili su Sabonis i Jubenks sa po 19 poena, dok je Derozan dodao 18. Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa Rasel Vestbruk ostao je nadomak tripl-dabl učinka - meč je završio sa 14 poena, 11 asistencija i osam skokova.

Nakon ove pobjede Denver Nagetsi imaju skor 8-2 i poravnati su sa San Antonijem na drugom mjestu Zapadne konferencije. Ispred su samo aktuelni šampioni NBA lige, a ekipa Oklahome ima samo jedan poraz nakon čak 12 odigranih mečeva. Sa druge strane, Sakramento je pretposljednji na Zapadu uz skor 3-8.

