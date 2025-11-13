logo
Nikola Jokić "prešao igricu" za 8 dana: Uradio što niko nikad nije ni za cijelu sezonu

Nikola Jokić "prešao igricu" za 8 dana: Uradio što niko nikad nije ni za cijelu sezonu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Neverovatne partije Nikole Jokića potvrđene su i kroz brojke, jedini je u istoriji NBA lige koji je uspio da uradi ove tri stvari - i to samo u osam dana.

Nikola Jokić u osam dana ispisao istoriju NBA lige Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Nikola Jokić dao je 90 poena u 24 sata i nije to jedini način na koji je ispisao istoriju NBA lige. Somborac zaista igra perfektnu košarku od početka sezone, procenti koji bilježi su apsolutno nevjerovatni, suludo je koliko "puni" sve statističke kategorije, a uz to može da se kaže da je "završio igricu" u NBA.

Nikola Jokić 55 poena protiv L.A. Klipersa
Izvor: Youtube/NBA

O čemu se radi? U istoriji NBA lige nijedan košarkaš nije uspio da uradi ovo u istoj sezoni: da odigra partiju sa 50+ poena, da zabilježi partiju sa najmanje 30 poena, 15 skokova i 15 asistencija, kao i da odigra utakmicu u kojoj je postigao 25 poena bez da je izveo jedno slobodno bacanje. Vjerovali ili ne, ali sve ovo Jokić je uspio da uradi u posljednjih osam dana, što je zaista najluđi podatak koji trenutno postoji o njemu.

Kako je ovo Jokić uradio?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vidjeli smo kako je večeras "spakovao" 55 poena L.A. Klipersima, kao i da je 5. novembra protiv Majamija imao 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, dok je već 7. novembra protiv Golden Stejta došao do 26 poena i to sve iz igre, niti jedan "penal" nije šutnuo za cijeli meč.

Usput je stigao još po koji "mini-rekord" da obori, recimo nikada nijedan centar nije postigao 25 poena u prvoj četvrtini kao što je to uradio Jokić prethodne noći...


Nikola Jokić NBA liga

