Zbog Jokića se oglasila NBA liga: Ne mogu da se načude njegovom novom čudu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Morali su da se oglase iz NBA lige poslije istorijske partije Nikole Jokića kakva se ne viđa svaki dan.

NBA liga se oglasila poslije istorijske partije Nikole Jokića Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Navikli smo da dobro svi da nas Nikola Jokić iz noći u noć oduševljava, ali ono što je uradio u posljednja 24 sata je zaista apsolutno nevjerovatno. U laganoj pobjedi svog Denvera nad L.A. Klipersima u gostima (130:116), Jokić je opet ispisao istoriju postigavši 55 poena posebno kad se zna da je samo 24 sata ranije odigrao još jedan brutalan meč protiv Sakramenta.

Tako je Jokić postigao čak 90 poena u praktično jednom danu, a zbog njegova partije protiv Klipersa morala je da se oglas i NBA liga, kojoj je vjerovatno i dosadilo njegovih "hiljadu čuda". A biće ih još ko zna koliko...


Uz podsjećanje na Jokićevu statistiku, što je - 55 poena (33 u poluvremenu), 12 skokova, šest asistencija, šut 18/23, pa 5/6 za tri poena, sve za 34 minuta u pobedi Denvera - dodaje se i podatak da je tek četvrti igrač u istoriji NBA lige koji je postigao 55 poena uz 78 odsto i bolji šut iz igre.

Dakle, iz kog god ugla da se pogleda, njegova partija je istorijska i zaslužuje da se pamti godinama i godinama, što neko ne doživi jendom za cijelu karijeru.

Nikola Jokić 55 poena protiv L.A. Klipersa
Izvor: Youtube/NBA

NBA rezultati 13. novembar

  • Šarlot - Milvoki 111:100
  • Detroit - Čikago 124:1113
  • Njujork - Orlando 107:124
  • Boston - Memfis 131:95
  • Majami - Klivlend 116:130
  • Hjuston - Vašington 135:112
  • Nju Orleans - Portland 117:125
  • San Antonio - Golden Stejt 120:125
  • Dalas - Finiks 114:123
  • Oklahoma - L.A. Lejkers 121:92
  • Sakramento - Atlanta 100:133
  • L.A. Klipers - Denver 116:130

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

