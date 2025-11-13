logo
"Pustili smo ga da postigne 55 poena": Tajron Lu ispao smiješan, ovako je mislio da zaustavi Jokića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Los Anđeles Klipersa nije se proslavio protiv Denver Nagetsa i raspoloženog Nikole Jokića.

Tajron Lu o Nikoli Jokiću Izvor: Oh No He Didn't/X/Printscreen

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je novu maestralnu partiju u NBA ligi. U pobjedi Denvera protiv Los Anđeles Klipersa postigao je 55 poena, 12 skokova, šest asistencija, uz šut iz igre 18/23 iz igre. Njegovu dominaciju je gledao kapiten Srbije Bogdan Bogdanović koji je konačno dobio šansu kod Tajrona Lua. Trener Klipersa jednostavno nije imao rješenje za raspoloženog Jokića, a posle poraza je pokušao da objasni šta je bio njegov plan.

Srbin je sigurno igrač koga je najteže skautirati, a kada je u ovakvom izdanju, protivnicima ostaje samo da se mole Bogu da izostane pomoć njegovih saigrača. Protekle večeri je praktično sam pobijedio rivala i odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri.

Tajron Lu je na konferenciji za medije objasnio kako je Jokić potpuno poremetio njihov plan koji se na kraju ispostavio kao jako loš.

"Naš plan igre je bio da ga pustimo da poentira, ali da ga spriječimo da razigrava i asistira... Nisam mislio da će dati 55 poena", rekao je trener Klipersa.

Kako igra Jokić od starta sezone?

Trostruki MVP NBA lige iz meča u meč ispisuje nove stranice košarkaške istorije. Nijedan košarkaš nije uspio da odigra partiju sa 50+ poena, da zabeleži partiju sa najmanje 30 poena, 15 skokova i 15 asistencija, kao i da odigra utakmicu u kojoj je postigao 25 poena bez da je izveo jedno slobodno bacanje. Srpskom asu je to uspjelo za samo osam dana.

Takođe, usput je oboio pregršt malih rekorda, a protiv Klipersa je postigao 25 poena u prvoj četvrtini što nije uspjelo nijednom centru u istoriji najjače košarkaške lige.

