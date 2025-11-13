"Nikola Jokić nije lider reprezentacije": Moku Slavnića još boli poraz Srbije

Zoran "Moka" Slavnić smatra da Nikola Jokić nije lider reprezentacije Srbije.

Nekadašnji košarkaš Jugoslavije i selektor Srbije Zoran "Moka" Slavnić još jednom se osvrnuo na nastup Srbije na Evropskom prvenstvu prije nekoliko mjeseci. Srbija je u Rigi odigrala ispod očekivanja, završila je takmičenje već na početku nokaut faze šokantnim porazom od Finske, a Slavnić smatra da se to desilo jer tim nije imao lidera - zbog povrede Bogdana Bogdanovića.

Iako je već godinama najbolji igrač na planeti, Nikola Jokić nije lider nacionalnog tima. Moka Slavnić tvrdi da centar Denver Nagetsa, kao i ostali bekovi reprezentacije, ne može da preuzme ulogu koju su svojevremeno imali Miloš Teodosić, Aleksandar Đorđević ili on, u jednoj od najboljih košarkaških generacija na ovim prostorima.

"Objektivno i stručnjački mogu da kažem da smo izgubili našeg vođu - Bogdanovića. Avramović i Micić se ne bave mnogo takvim stvarima. Oni nisu takvi plejmejkeri - da vuku, da savjetuju, da budu dosadni. Takav sam bio ja, Teodosić, Đorđević. Izgubili smo jedinog nominalnog vođu u tom timu. Kad nema ko da te ujedini... Zašto nisu sami našli način protiv Finske", rekao je Moka u podkastu "Albatros news".

Podsjetio je Moka Slavnić da je svojevremeno Jugoslavija imala više lidera, ali da čak ni igrači kakav je Krešimir Ćosić nisu morali da preuzimaju odgovornost kada je on na terenu. Sada nije imao ko da bude prvi među jednakima, a Moka smatra i da je Jokić mogao malo bolje tokom turnira.

"Ne treba trener... Ko je taj što će da kaže: ‘Ajmo!’ Jokić? Nije, on nije taj tip. On će da da sve od sebe, ali nije lider. On nije kao Ćosić. Mada ni Ćosić nije imao potrebe, ja sam bio na tom mjestu. Jokić je možda mogao da odigra bolje, da dobije sam utakmicu, kao što igra u NBA. Žao mi je što to nije moglo", zaključio je Slavnić.

Kakvu je karijeru imao Moka Slavnić?

Profesionalna karijera Zorana "Moke" Slavnića trajala je od 1967. do 1983. godine, kada je u Italiji prekinuo sa aktivnim igranjem. Prvih deset godina karijere nastupao je za Crvenu zvezdu, bio je član Huventuda iz Badalone, zatim dvije godine igrao za Šibenku, jednu za Partizan i na kraju jednu za Kazertu.

Osvojio je FIBA Saporta kup sa Crvenom zvezdom, bio je šampion Španije u dresu Huventuda, a u Jugoslaviji je imao dvije šampionske titule i tri kupa - sve sa crveno-bijelima. FIBA ga je 1991. godine stavila na listu 50 najboljih igrača, a u dresu reprezentacije Jugoslavije osvojio je sve što je moglo da se osvoji.

Kao reprezentativac zemlje koja više ne postoji Slavnić je stigao do zlata i srebra na Olimpijskim igrama, zlata i srebra na Mundobasketima, tri zlata i bronze na evropskim prvenstvima i još jednog srebra, na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina.

Kao trener Zoran Slavnić je vodio Šibenku, Partizan, Malagu, Crvenu zvezdu, grčki Dafni, Beobanku, Huventud, Iraklis, Bamberg, Atlas i na kraju reprezentaciju Srbije. Pod njegovom komandom izvršena je smjena generacija pred Evropsko prvenstvo 2007. godine, kada je napravljen veliki rez - Moka je u nacionalni tim uveo čak devet novih igrača i to se odrazilo na rezultat, ali je dugoročno bilo dobro rješenje.