Kendrik Perkins o Nikoli Jokiću: Najbolji centar kojeg sam vidio

Kendrik Perkins o Nikoli Jokiću: Najbolji centar kojeg sam vidio

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić dominira i u novoj NBA sezoni, a to je morao da prizna i Kendrik Perkins.

kendrik perkins nikola jokic je najbolji centar u nba Izvor: Screenshot/Twitter/@ESPNNBA, Screenshot/YouTube/@NBA

Nikola Jokić je u susretu protiv Los Anđeles Klipersa stigao do nevjerovatne brojke od 55 poena. I ne bi možda ovaj učinak bio tako nevjerovatan da centar iz Sombora nije 24 sata ranije bio na terenu i ponovo dominirao, prije toga protiv Sakramenta. Zbog toga su mnogi stručnjaci riješili da "skinu kapu" Srbinu, a među njima se našao i bivši NBA šampion i centar Oklahome Kendrik Perkins.

Perkins je primjerom iz djetinjstva najbolje opisao kako Nikola Jokić izgleda na terenu. Svi su ga u studiju pažljivo slušali dok je bez dileme hvalio reprezentativca Srbije. "Odrastao sam kao navijač Hjustona. Hakim Olajdžuvon, gledao sam ga cijelo djetinjstvo, shvatate? I on (Nikola Jokić) čini da velike utakmice Olajdžuvona izgledaju kao obične utakmice, sudeći po brojkama koje postiže", započeo je Perkins uporedivši Jokića sa legendom NBA lige.

"On je najvještiji igrač koji je ikada igrao. Nisam ljut na Tajlera Lua. Njegov plan za Zupca, koji je jedan od najboljih defanzivaca u igri, je dobar. Čuvao je Jokića bolje od bilo koga drugog u cijeloj ligi u posljednjih godinu i po dana, ali ono što se desilo jeste da smo u tom meču vidjeli veličinu."

Nastavio je Perkins sa divljenjem: "Vidjeli smo veličinu. Vidjeli smo momka kako ulazi na teren odmah nakon uzastopnih mečeva, bori se protiv jednog od najelitnijih defanzivaca u ligi na poziciji posta i uspijeva u tome, nevjerovatno. I kada razmislite o Jokiću i ljudi počnu da razgovaraju o tome gdje je rangiran, reći ću vam ovo - on je najbolji centar koga sam vidio. U posljednjih 20 godina, toliko znam", rekao je Perkins.



Bonus video: 

Pogledajte

00:13
Šta doručkuje Nikola Jokić?
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

