logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić je i zbog ovoga pravi MVP: Niko ne priča o podatku koji je raspametio

Nikola Jokić je i zbog ovoga pravi MVP: Niko ne priča o podatku koji je raspametio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Da li znate koliko rijetko Nikola Jokić promašuje svoje šuteve? Pojavio se podatak koji je raspametio navijače jer zapravo se tu vidi ko je MVP - najkorisniji igrač tima.

Nikola Jokić ima sjajne procente šuta Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jokić igra nevjerovatno i ove sezone, tako da smo više puta vidjeli kako ispisuje istoriju. Uspio je da u 24 sata postigne 90 poena, da postavi tri rekorda u osam dana koja niko nije za čitavu sezonu, standardno su tu i njegovi tripl-dabl učinci, međutim ono o čemu se malo priča je i koliko kvalitetno šutira.

Ove sezone Nikola Jokić je na putu da ima i najbolje procente u karijeri, pošto je prosto nevjerovatno koliko racionalno i odgovorno igra za Denver. Tako je na prosjeku od 26,2 poena uz "ludačkih" 66,9 odsto šuta iz igre. A nije jedan od onih košarkaša koji takve procente imaju isključivo zato što uglavnom završavaju na obruču, kao što to recimo rade neki drugi centri u NBA. Zapravo, vrlo rijetko i zakucava.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jokić tako pogađa 10,3 šuteva na 15,4 upućenih ka košu, što je inače manje nego što je šutirao u posljednje dvije sezone. To je čini se i odluka Denvera za ovu sezonu, kako bi se razigrali i ostali igrači, a Jokić pametno bira kada će šutnuti i to zaista radi više nego uspješno.

U odnosu na ostale kandidate za MVP nagradu, Jokić je upola manje šuteva promašio - što ne bi trebalo zaboraviti kao vrlo važno u košarci. 

Primjera radi, Jokić ima samo 56 promašaja iz igre, a prošlogodišnji MVP Šej Gildžes-Aleksander je na 132 - uz dvije utakmice više. Dakle, i to je jedna od stvari koje Jokić radi nevjerovatno i važno je reći da je na putu ka 90 poena u jednom danu promašio tek osam šuteva iz igre.


Dobijaju se utakmice i kada se "ne šutne" kada to nije potrebno, što je Jokić svakako shvatio uz deset godina iskustva u NBA.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC