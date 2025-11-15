logo
Nikola Jokić propušta meč protiv Minesote? Stigle vijesti o povredi, problemima Denvera nema kraja

Nikola Jokić propušta meč protiv Minesote? Stigle vijesti o povredi, problemima Denvera nema kraja

0

Nikola Jokić pod znakom pitanja za meč protiv Minesote zbog povrede

Jokić Denver Minesota povreda Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Već je postalo poznato da je Kristijan Braun zbog povrede lijevog stopala van terena bar šest nedjelja, takođe Dejvid Adelman ne može da računa i na Kema Džonsona koji će takođe biti van teran, ali tu nije kraj problemima Denvera. Nikola Jokić takođe je pod znakom upitnika za meč protiv Minesote.

Najbolji NBA košarkaš po prvi put se našao na izvještaju povreda Denvera ove sezone, u pitanju je uganuće lijevog zgloba. Zbog toga se njegova partija koja je zakazana u subotu na nedjelju od dva sata poslije ponoći vodi kao upitna, prenio je Benet Dutando, novinar Denver posta.

Tačnije, ovo je prvi put da Jokića muči lijevi zglob, pošto dosad imao problema sa desnim. Njegovo stanje, naravno, biće praćeno pod budnim okom ljekara, a čak i da ne zaigra na gostovanju svog tima, to će biti prvi susret koji je propustio ove sezone. Međutim, ono što bi moglo biti problem za Dejvida Adelmana je sama činjenica da ekipa suviše zavisi od Somborca.

Činjenica je da tim može bez Kristijana Brauna koji je jedan od najskupljih igrača u timu, a ne opravdava tu ulogu, može i bez Kema Džonsona koji je u Kolorado došao kako bi zamijenio Majkla Portera Džuniora, ali čini se da mu adaptacija ne ide najbolje. Ali definitivno tim ne može bez Nikole Jokića. Srpski centar i ove sezone igra na najvišem nivou, iako se činilo da je to nemoguće.

Jokić u novoj sezoni bilježi 28,8 poena, 13,1 skok i 10,9 asistencija, ali i skoro dvije ukradene lopte po susretu.

