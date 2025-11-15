logo
Jokić ostao bez saigrača od 125 miliona evra: Stigle loše vijesti, ovo je veliki problem za Denver

Jokić ostao bez saigrača od 125 miliona evra: Stigle loše vijesti, ovo je veliki problem za Denver

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić u narednom periodu neće moći da računa na jednog od najboljih saigrača.

Povrijedio se Kristijan Braun Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Denver je u velikom problemu, a kako javljaju tamošnji mediji još jedan duži period ovaj tim neće moći da računa na Kristijana Brauna, jednog od najboljih Jokićevih saigrača i svakako najskupljih. I nije problem samo u Braunu, pošto je i najzvučnije pojačanje Kem Džonson neće igrati protiv Minesote u noći između subote i nedjelje. 

Nakon što je Kristijan Braun povredio lijevo stopalo, prema izvorima ESPN procjena njegove povrede biće ponovo urađena za šest nedjelja. Prema tome, Nikola Jokić bar još mjesec i po dana neće moći da računa na igrača čiji ugovor iznosi 125 miliona evra.  Braun je odigrao meč protiv Klipersa, za 16 minuta ubacio šest poena i zabilježio po četiri skoka i asistencije, a iz igre je bio nepogrešiv, ali sada Denver neće moći da računa na njega. Jasno je da je ovo veliki problem za Dejvida Ademlana iako Braun nije na sjajnom nivou kao prethodne sezone.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U sezoni za nama, jedan od najplaćenijih igrača Denvera bilježio je 15,4 poena, 5,2 skoka i 2,6 asistencije po meču, sada je njegov doprinos znatno slabiji pa ubacuje 11,4 poena, hvata 4,4 lopte i dijeli tri asistencije za skoro 30 minuta na terenu. S druge strane, on nije jedini sa ne tako sjajnom statistikom u Denveru, pošto nešto slabije partije pruže i Kem Džonson.

Još jedan igrač na kojeg Denver neće računati u meču protiv Minesote je najzvučnije pojačanje Nikole Jokića. I mada ga centar iz Sombora uporno brani pred očima javnosti, navijačima je jasno da Džonson nikako ne može da se uklopi u tim iz Kolorada. Statistika potvrđuje - u 2024/25 ubacivao je skoro 19 poena po susretu, dok je nosio dres Bruklina, kao sjajna igrač doveden je u Denver, gdje sada ubacuje jedva 7,2 poena po susretu.

Denver naredni meč igra protiv Minesote na gostujućem terenu u noći između subote i nedjelje od dva sata poslije ponoći. Denver je drugi na tabeli, odmah iza Oklahome sa devet pobjeda i dva poraza, Minesota se nalazi na petom mjestu i ima pobjedu manje, odnosno dva poraza više od tima Dejvida Adelmana (8-4). 

