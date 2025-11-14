Džon Vol analizirao igru Jokića: "Sve čini da izgleda kao da ga nije briga za košarku"

Bivši NBA plejmejker Džon Vol analizirao je igru Nikole Jokića i priznaje da ga jedno frustrira.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Bivši NBA plejmejker Džon Vol (35) ostao je bez teksta zbog partije Nikole Jokića protiv Los Anđeles Klipersa, u kojoj je ubacio 55 poena.

"To se ne računa. To što je uradio prošle noći se ne računa, ubacio je 25 poena u prvoj četvrtini, 33 za poluvrijeme. Nikad nisam igrao sa njim, ali sam se sretao sa njim i on čini da sve što radi izgleda kao da ga nije briga za košarku. To je ono što frustrira u cijeloj priči", rekao je on kroz osmijeh u emisiji "Ran it bek".

"Imate momke koji ulažu sav trud i rade sve što mogu, a on samo dođe i ubaci flouter... Prošle noći pogodio je jedan flouter poslije kojeg je Kris Pol samo spustio glavu. Pogodio je preko svih. On jednostavno čini igru tako jednostavnom"

Petostruki učesnik Ol-star utakmice može da pretpostavi zašto Denverova pojačanja još nisu "eksplodirala" - prosto, teško im je da se naviknu na igru kraj tako dobrog košarkaša.

"Pričam svima da se Kem Džonson još navikava na situaciju da ima toliko otvorenih šuteva kraj Jokića. Tim Hardevej pokušava da nađe ritam, jer vjerovatno nikad u karijeri nije bio ovoliko sam na terenu. Oni jednostavno znaju da će imati sedam do 10 otvorenih šuteva i ako si šuter koji to ubacuje, onda ti je jednostavno", objasnio je Džon Vol.

Kako igraju Jokićeve novajlije?

Izvor: magn Images / ddp USA / Profimedia

Krilni košarkaš Denvera Kameron Džonson (29 godina) stigao je u Kolorado ovog ljeta iz Bruklin Netsa u zamjenu za Majkla Portera i prosječno postiže po 7,2 poena, uz 2,6 skokova i 1,8 asistencija.

U pobjedi protiv Klipersa zbog povrede desne ruke je igrao samo osam minuta tokom kojih je ubacio samo dva poena, mada bi njegov doprinos trebalo posmatrati kroz odbranu. U ovom trenutku, Džonson dozvoljava protivnicima da kroz "pikenrol" igru postižu samo 0,58 poena po posjedu. U igri "jedan na jedan" prosječno 0,8 poena, što je takođe izvrstan defanzivni učinak.

Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Tim Hardevej (33), sin legendarnog Tima Hardeveja seniora prosječno postiže 11 poena po utakmici za Denver od dolaska iz Dalasa. Protiv Klipersa je imao privilegiju da izbliza gleda kako Nikola Jokić pleše na terenu i pomogao mu je sa 12 ubačenih poena i tri asistencije.

Pogledajte kako mu Jokić crta akcije i pozicije iz kojih je njegovo samo da šutira, pogađa i uživa u košarci kakvu nikad nije igrao.

You can't tell me Tim Hardaway Jr is not living his best life. Jokic calls for him to set a screen to get Jokic in the post. Jokic catches it and gets it right to THJ for 3.pic.twitter.com/OmbpYeDIG9 — Steve Jones (@stevejones20)November 13, 2025

Ko je Džon Vol?

Džon Vol je ostavio najdublji trag igrajući čitavu deceniju za Vašington Vizardse (2010-2020), poslije kojih je imao kratke epizode u Hjustonu i Klipersima, među kojima je završio karijeru sa 33 godine.

Bio je pet puta učesnik Ol-stara, bio je šampion Ol-star takmičenja u zakucavanju. Početkom ove godine poželio je da se vrati košarci i NBA ligi, ali nije uspio da nađe tim. Ostaće upamćen i kao član šampionskog tima Sjedinjenih Američkih Država sa Svjetskog prvenstva u Španiji 2014, koji je u finalu pobijedio Srbiju.