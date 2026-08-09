Cicipas pokazao novu djevojku: Zanosana plavuša bacila sve bivše u sjenku

Stefanos Cicipas je pokazao novu djevojku Kirsten Toms i napravio pravi bum na društvenim mrežama. Svi pričaju o novom teniskom paru.

Izvor: Instagram/stefanostsitsipas98

Nije mnogo tugovao Stefanos Cicipas za Paolom Badosom. Nakon što je raskinuo sa španskom teniserkom, dugo nije pričao o svom privatnom životu, a sada je konačno izašao u javnost sa novom izabranicom. Vidjeli smo slike sa zanosnom plavušom za koju se ispostavilo da je Kirsten Toms.

Ova 27-godišnja bivša teniserka i manekenka je navodno u vezi sa Cicipasom još od kraja 2025. godine, a na društvenim mrežama je ova veza izazvala mnogo bure.

Pogledajte zajedničke slike Cicipasa i Toms:

Našao novu ljubav

Cicipasu sa tenisom i ne ide najbolje. Konačno je opet otpustio oca i sada ga trenira Tomas Perin, a tek je 51. na svijetu i daleko je od one forme koju je imao kao treći reket svijeta i finalista Australijan opena i Rolan Garosa. Sa Paulom Badosom je bio u vezi od maja 2023. do maja 2024. godine, a onda su se pomirili nekoliko nedjelja kasnije. Ipak, očigledno je vrlo brzo nakon toga ta veza završena.