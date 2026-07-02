Novak Đoković je savladao Cicipasa u tri seta, dok je Grk iznenadio izjavom o razlici u formi između njih.

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Srpski teniser Novak Đoković rutinski je savladao Stefanosa Cicipasa, nekadašnjeg grend slem finalistu, za samo 100 minuta. Đoković je igrao praktično bez greške i dobio je Cicipasa u tri seta (6:3, 6:4, 6:2), što je samo produbilo očaj Grka koji već dugo bilježi loše rezultate, kao da se potpuno "slomio" od raskida veze sa Paulom Badosom.

Zbog toga je Cicipas bio posebno kritički nastrojen prema svojoj igri, istakao je da nije ni blizu nivoa na kome je igrao, kao i da je sada još dalje od Đokovića nego što je ikada bio. I malo je reći da je time i Đokovića iznenadio.

Šta je rekao Cicipas?

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

"Vimbldon je magično mjesto i volim da igram na Centralnom terenu. To je jedno od najuzbudljivijih iskustava koje teniser može da doživi. Jednostavno, nisam zadovoljan rezultatom. Želim više, želim bolje, i nadam se da ću se ubrzo vratiti radu kako bih izvukao pouke iz ovog poraza", rekao je Cicipas koji često ističe da je Nole najveći svih vremena.

"Novak je igrao dobro, kao i uvijek. Imam ogromno poštovanje prema Đokoviću. Sve što je postigao, postigao je zahvaljujući svom umijeću na terenu. Sada je vrijeme da se fokusiram na sopstveni tenis i da maksimalno iskoristim svoje prednosti. Želim da izvučem maksimum iz svoje igre kako bih se suočio sa narednim mjesecima sa mnogo ambicioznijim ciljevima", naglasio je Grk nakon meča.

Na pitanje da li smatra da je razlika između njih dvojice sada veća nego u prošlosti, Cicipas je istakao: "Da, to je istina. Osjetio sam to tokom meča. Mogao sam to da vidim i osjetim. Samo se nadam da će sljedeći put biti drugačije."

Đoković se iznenadio riječima Grka

Vidi opis Đokoviću prenijeli šta je rekao Cicipas: Malo je reći da su ga šokirale njegove riječi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Upitan da prokomentariše Cicipasove riječi, da je jaz između njih dvojice sada još veći, Đoković nije znao šta da kaže: "Mislim, danas... Ne znam sa kojim jazom od ranije je to upoređivao. Mislim, nikada nismo igrali jedan protiv drugog, čini mi se, na travi. Ovo je bio prvi put", rekao je Đoković i potom je pokušao da popravi raspoloženje Grku.

"Stefanos nije u najboljoj formi, onakvoj u kakvoj je bio kada je bio među pet najboljih na svijetu i igrao finala grend slemova. To je očigledno. To se moglo osjetiti u važnim trenucima, kada bi promašio neke udarce koje inače vjerovatno ne bi. Ali to je tenis. Kada igrate na najvišem nivou, ako nemate samopouzdanja, počnete previše da razmišljate o udarcima, i onda se ne osjećate zaista prijatno da odigrate pravi udarac u pravom trenutku."

Naglasio je Đoković da Cicipas treba da potraži svoje izgubljeno samopouzdanje i da dođe do forme koja ga je krasila do skoro i vjeruje da to ima još u sebi.

Šta dalje za Đokovića?

Vidi opis Đokoviću prenijeli šta je rekao Cicipas: Malo je reći da su ga šokirale njegove riječi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Profimedia/Mike Egerton, PA Images / Alamy Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia/Mike Egerton / PA Images Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Profimedia/Mike Egerton / PA Images Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia/Mike Egerton, PA Images / Alamy Br. slika: 5 5 / 5

Novak Đoković se plasirao u treće kolo i u petak će igrati protiv Artura Rinderkneša iz Francuske, s tim da još čeka termin meča. Već je izrazio želju da to bude u dnevnom terminu, zbog cjelodnevnog čekanja koje je imao u prva dva kola. Inače, Đoković nikada nije igrao protiv Rinderkneša, trenutno 28. igrača svijeta.

Ovako izgleda projektovani žrijeb za Noleta:

1. kolo - Vu (3:1)

2. kolo - Cicipas (3:0)

3. kolo - Rinderkneš

4. kolo - Fonseka

četvrtfinale - Ože-Alijasim

polufinale - Siner

finale - Zverev

tefanos said earlier he believes the gap betweenyou two is bigger today. Do you agree with that?NOVAK DJOKOVIC: I mean, today... I don't knowwhat's gap he was comparing to from before. I mean, wehaven't played each other ever, I think, on grass. It wasa first time.Stefanos is not in the best shape like he was when hewas top 5 in the world and playing Grand Slam finals.That's obvious.You could feel that in important moments where hewould miss some shots that normally maybe he wouldn't.But that's tennis. When you play at the highest level, ifyou don't have confidence, you start to overthink on theshots, then you're not really feeling comfortable playingthe right shots at the right time.He's still, I think, finding his confidence and trying to getto that desired level, to the level that he played on beforefor many years.Yeah, today I think I raised my level, and he probablydidn't play as well as he can. So, I mean, that wasenough for a straight-set win.