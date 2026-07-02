Novak Đoković: "Šta hoćete od nje? Ljudi, ima 44 godine i rodila je dvoje djece"

Đoković se oglasio o povratku Serene Vilijams na Vimbldon: "Ljudi, uživajte u njenoj veličini".

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Srpski teniser Novak Đoković ima 39 godina i igra zaista odličan tenis za sada na Vimbldonu, dok je većina igrača i igračica njegove generacije već odavno u penziji. Iz nje je nedavno "izašla" Serena Vilijams koja je sa 44, poslije četiri godine pauze, nastupila na Vimbldonu gdje je ipak poražena u prvom kolu.

Zbog toga, ali i svog ponašanja, suočila se sa kritikama. Da li je bez potrebe zauzela mjesto mlađima? Da li je zaslužila da naknadno dobije specijalnu pozivnicu? Novak Đoković sve to odbacuje i staje na stranu svoje koleginice.

"Vidi, rekao sam i prije nego što je turnir počeo da je ovo što ona radi nevjerovatno, epski. Oduvijek sam bio Serenin navijač. Siguran sam da je željela i očekivala da pobijedi u barem jednom meču ili više. Znajući koliko je takmičarski nastrojena i kakav šampionski um ima, ona nije zadovoljna samim tim što se pojavila na terenu. Ona želi da pobijedi", rekao je Novak Đoković na konferenciji za medije i pozvao sve da budu strpljiviji.

"Nadam se, zarad tenisa i svih nas, da ćemo moći češće da je viđamo. Ali vidjećemo. Niko zapravo ne zna šta će se desiti i da li je željna da igra na grend slemovima. Pretpostavljam da je US Open mjesto gdje bi voljela da igra. Mislim, igrati na domaćem grend slemu bilo bi nevjerovatno i za nju i za sve ostale."

"Ljudi, ima dvoje djece"

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Istakao je da je gledao meč, da moraju ljudi da znaju da je rodila dvoje djece, da nije igrala godinama, da zna da su očekivanja od nje i velikih šampiona poput nje velika, pa da zato malo spuste loptu.

"Ona ima 44 godine. I, kao što rekoh, ima dvoje djece. Sasvim je normalno da se, kada se vraćaš, još uvijek ne krećeš najbolje. Nije odigrala meč toliko godina. Ljudi moraju malo da se ohlade sa osudama i kritikama. Hajde da jednostavno uživamo u njenoj veličini, u tome ko je ona i šta predstavlja za ovaj sport. To što ona uopšte želi da pokuša i da se vrati je nevjerovatan poklon za naš sport. Mislim da ljudi ponekad, ne znam zašto, to ne cijene dovoljno. Odmah počnu da spekulišu, osuđuju i šta sve ne. Ljudi, uživajte! Pred vama igra najveća svih vremena, donoseći još više pažnje vašem sportu", rekao je Đoković.

"Ja lično ne razumijem takav način razmišljanja i takav pristup ljudi, te osude. Ali ljudi su ljudi, to je prosto nešto što rade. Zaista podržavam Serenu, oduvijek jesam. I nadam se da će igrati još."