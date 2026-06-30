Serena Vilijams eliminisana u prvom kolu Vimbldona

Serena Vilijams izgubila je od Maje Džoint na startu trećeg grend slema sezone.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Serena Vilijams završila je takmičenje u prvom kolu Vimbldona. U svojoj 45. godini se vratila na teren poslije četvorogodišnje pauze, dobila je specijalnu pozivnicu, ali nije uspjela da dođe do pobjede na startu svog omiljenog grend slema, bolja je bila Maja Džoint - 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Amerikanka je na kraju pala, ali može da bude i te kako ponosna na ono što je prikazala protiv djevojke koja je rođena 2006. godine. Tada je Serena već imala ukupno sedam slemova u svojim vitrinama.

Pokazala je Vilijamsova da je forma prolazna, a klasa vječna. Bila je blizu poraza u dva seta. Izgubila je prvi, pa je u drugom gubila sa 2:0, 4:3, pa je u taj-brejku spasila i meč loptu. Odvela je meč u treći set i tamo je ostala bez snage.

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(MONDO)