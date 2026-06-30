Damir Džumhur ispao na startu Vimbldona

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur nije uspio proći prvo kolo na Vimbledonu.

Izvor: pepphoto / Horst Mauelshagen / imago sportfotodienst / Profimedia

Sarajevskog tenisera je porazio Britanac Artur Feri rezultatom 3:1 u setovima 6:3, 2:6, 2:6, 1:6 nakon dva sata i 40 minuta igre.

Džumhur je odlično počeo meč i furioznom igrom stigao do vođstva od 1:0 u setovima nakon što je ključni brejk napravio u šestom gemu (6:3).

Činilo se da će prvi reket BiH nastaviti sa dobrom igrom, ali je uslijedio potpuni preokret. Već na startu drugog seta Džumhur je napravio brejk, a onda potpuno stao.

Feri je preuzeo potpunu kontrolu, napravio tri brejka i set završio sa 6:2 za izjednačenje (1:1).

U trećem setu dogodio se sličan scenario - Britanac je brzo poveo 3:0, Džumhur je uspio uzvratiti sa dva gema (2:3), ali to je bilo sve. Feri je ponovo ubacio u višu brzinu i sa još dva oduzeta servisa stigao do novih 6:2.

Nije bilo neizvjesnosti ni u četvrtom setu, koji je britanski teniser superiono riješio u svoju korist za pobjedu (6:1) i prolazak u narednu rundu trećeg grend slema sezone.

Džumhur je tako završio ovogodišnji nastup na već u prvom kolu, uprkos odličnom startu i solidnoj formi uoči turnira.

(MONDO)