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Džumhur saznao protiv koga počinje nastup na Vimbldonu

Džumhur saznao protiv koga počinje nastup na Vimbldonu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Najbolji bh. teniser će odmjeriti snage sa Britancem koji je dobio specijalnu pozivnicu organizatora.

Protiv koga igra Damir Džumhur na startu Vimbldona Izvor: pepphoto / Horst Mauelshagen / imago sportfotodienst / Profimedia

Damir Džumhur saznao je ovog petka sa kim će ukrstiti koplja u prvom kolu Vimbldona, trećeg grend slema u sezoni. 

Najbolji bh. teniser će na startu najprestižnije teniske smotre na planeti ukrstiti koplja sa Britancem Arturom Ferijem, rođenim 2002. godine, koji je na turnir stigao zahvaljujući specijalnoj pozivnici organizatora. Do sada se ova dva igrača nisu sastala.

Džumhur, inače, na Vimbldon dolazi kao 104. teniser planete, dok je Feri lošije plasiran za 14 pozicija.

Ukoliko Džumhur bude uspješan u ovom meču, koji se igra u ponedjeljak sa početkom u 12.00 časova, u drugoj rundi će se sastati sa boljim iz okršaja kvalifikanta Ota Virtanena (Finska) i Bena Šeltona (SAD), inače četvrtog nosioca na turniru.

Na dosadašnja dva grend slema Džumhur nije ostvario značajniji rezultat. U Australiji je uspio da preskoči prvu prepreku, u liku Kanađanina Lijama Dreksla (7:5, 6:0, 6:4), ali je u narednoj rundi prevelik zalogaj bio Argentinac Fransisko Serundolo (6:3, 6:2, 6:1).

Džumhur je potom na Rolan Garosu bio veoma blizu prolaska u drugo kolo. Vodio je 2:1 u setovima protiv Španca Aleksandra Davidoviča Fokine, inače 21. nosioca, i 5:3 u četvrtom setu. Servirao je za veliku pobjedu, ali je potom izgubio četiri gema, da bi Španac peti set dobio rezultatom 6:3.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Damir Džumhur Tenis Vimbldon

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