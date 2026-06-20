logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džumhur pobjedom započeo sezonu na travi: Protiv kazahstanskog veterana osvojio 11 gemova u nizu!

Džumhur pobjedom započeo sezonu na travi: Protiv kazahstanskog veterana osvojio 11 gemova u nizu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Najbolji bh. teniser izborio je finale kvalifikacija na turniru na Majorci.

Damir Džumhur Izvor: Shutterstock

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur trijumfom je započeo sezonu na travnatoj podlozi.

U prvom kolu kvalifikacija za turnir na Majorci, Džumhur je kazahstanskom veteranu i bivšem 39. reketu svijeta Mihailu Kukuškinu prepustio samo tri gema (6:2, 6:1), završivši posao u ovom susretu za 75 minuta.

Kukuškin je bolje otvorio meč, napravio brejk već u prvom gemu, a onda ga praktično rutinski potvrdio na svoj servis za 2:0. I to je, međutim, bilo sve što smo vidjeli od njega u ovom okršaju.

Nanizao je Džumhur potom čak 11 gemova, završivši prvi set rezultatom 6:2, dok je prvi gem u drugom setu Kukuškinu prepustio kod rezultata 5:0. U sedmom gemu drugog dijela meča je stavio tačku, iskoristivši drugu meč-loptu, čime je zakazao okršaj sa Zakarijem Svajdom.

Amerikanac je u ovom trenutku 69. reket planete (Džumhur je na 105. mjestu, op.a.), a sa Džumhurom se do sada nikad u karijeri nije sastao.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Damir Džumhur Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC