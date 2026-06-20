Džumhur pobjedom započeo sezonu na travi: Protiv kazahstanskog veterana osvojio 11 gemova u nizu!

Najbolji bh. teniser izborio je finale kvalifikacija na turniru na Majorci.

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Najbolji bh. teniser Damir Džumhur trijumfom je započeo sezonu na travnatoj podlozi.

U prvom kolu kvalifikacija za turnir na Majorci, Džumhur je kazahstanskom veteranu i bivšem 39. reketu svijeta Mihailu Kukuškinu prepustio samo tri gema (6:2, 6:1), završivši posao u ovom susretu za 75 minuta.

Kukuškin je bolje otvorio meč, napravio brejk već u prvom gemu, a onda ga praktično rutinski potvrdio na svoj servis za 2:0. I to je, međutim, bilo sve što smo vidjeli od njega u ovom okršaju.

Nanizao je Džumhur potom čak 11 gemova, završivši prvi set rezultatom 6:2, dok je prvi gem u drugom setu Kukuškinu prepustio kod rezultata 5:0. U sedmom gemu drugog dijela meča je stavio tačku, iskoristivši drugu meč-loptu, čime je zakazao okršaj sa Zakarijem Svajdom.

Amerikanac je u ovom trenutku 69. reket planete (Džumhur je na 105. mjestu, op.a.), a sa Džumhurom se do sada nikad u karijeri nije sastao.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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