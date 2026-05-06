Damir Džumhur kao brzi voz: Za sat i "kusur" izborio drugo kolo Mastersa u Rimu

Nebojša Šatara
Prvi reket Bosne i Hercegovine Damir Džumhur plasirao se u srijedu u drugo kolo Mastersa u Rimu nakon ubjedljive pobjede nad iskusnim Francuzom Adrijanom Manarinom.

Sarajevski teniser je potpuno nadigrao 37-godišnjeg Francuza rezultatom 6:4, 6:0.

Meč je trajao samo nešto više od sat vremena, a Džumhur je pokazao odličnu igru sa osnovne linije odakle je "slomio" Francuza preciznim riternima.

U prvom setu viđena je prava brejk ludnica - Džumhur je tri puta oduzimao servis francuskom teniseru, dok je Manarino dva puta "brejknuo" Damira. Ipak, to je bilo dovoljno da Sarajlija osvoji prvi set - 6:4.

U drugom setu, Džumhur je demonstrirao silu i nije dozvolio Francuzu da osvoji nijedan gem - 6:0 za prolaz u narednu rundu takmičenja u prestonici Italije.

Naredni protivnik bh. tenisera biće talentovani Amerikanac Lerner Tijen, koji je kao 19. nosilac oslobođen nastupa u prvom kolu Mastarsa.
Damir i Amerikanac Tijen se nikad nisu sastajali u karijeri.

Masters u Rimu igra se za ukupan nagradni fond od 8.235.540 evra, a Džumhur je za plasman u drugo kolo već zaradio 31.585 evra i 30 ATP bodova.

