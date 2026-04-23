Džumhur protiv Holanđanina za 3. kolo u Madridu: Do sada se nikad nisu sastali

Dragan Šutvić
Čeka nas prvi duel Damira Džumhura i Talona Grikspora ikad.

Masters Madrid Džumhur Grikspor najava Izvor: Judit Cartiel/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur pokušaće sutra (petak) da se domogne plasmana u treće kolo Mastersa u Madridu. Protivnik 84. reketu svijeta biće Holanđanin Talon Grikspor, koji je za 51 poziciju bolje plasiran od bh. igrača, a koji je u glavnom gradu Španije postavljen za 29. nosioca.

Džumhur i Grikspor, koji je četiri godine mlađi od Damira, do sada se nikad nisu sastali na ATP turu, a pobjednik ovog meča će u borbi za četvrtu rundu odmjeriti snage sa boljim iz duela Huberta Hurkača (Poljska) i Lorenca Muzetija (Italija).

Ukoliko Džumhur savlada favorizovanog Holanđanina, izjednačiće svoj najbolji rezultat na Mastersu u Španiji. Ostvario ga je prošle godine, kada je na putu do trećeg kola porazio Italijana Matiju Belučija, kojeg je elininisao i ove godine, i Argentinca Sebastijana Baeza. Međutim, nepremostiva prepreka u trećoj rundi bio je predstavnik Italije Mateo Arnaldi.

(mondo.ba, D. Šutvić)

