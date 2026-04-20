Džumhur na četvrtom Mastersu u sezoni: Italijan rival u prvom kolu, Damir ga je već pobjeđivao u Madridu

Dragan Šutvić
Damir Džumhur će u prvom kolu Mastersa u Madridu igrati protiv tenisera kojeg je već pobjeđivao u ovom gradu.

Damir Džumhur na Mastersu u Madridu

Najbolji bh. tenisr Damir Džumhur počeće u srijedu (22. april) nastup na četvrtom Mastersu u sezoni. Rođenom Sarajliji, koji je trenutno 84. teniser svijeta, protivnik u prvom kolu turnira u Madridu biće Italijan Matija Beluči, koji je šest mjesta bolje plasiran od prvog reketa BiH.

Džumhur i Beluči do sada su se sastali tri puta, a posljednja dva međusobna susreta pripala su bh. teniseru.

U aprilu 2024. godine, takođe na Mastersu u glavnom gradu Španije, Džumhur je poslije preokreta trijumfovao rezultatom 2:1, dok su posljednji put snage odmjerili prošlog avgusta u Sinsinatiju. Tada su teniseru iz BiH za pobjedu bila dovoljna dva seta.

Jedinu pobjedu Italijan je upisao u avgustu 2022. godine, na čelendžeru u Italiji, prepustivši Damiru tada samo tri gema.

Ukoliko iz ovog meča izađe kao pobjednik, Džumhur će u drugom kolu odmjeriti snage sa Holanđaninom Talonom Griksporom.

