Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Džumhur pao za jedno mjesto na ATP listi

Dragan Šutvić
Rođeni Sarajlija sada je 82. teniser svijeta.

damir džumhur Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur pretrpio je blagi pad na najnovijoj ATP listi, objavljenog ovog ponedjeljka. Džumhur je pao za jednu poziciju i trenutno 82. teniser planete, uz 694 boda na svom kontu, 13 više u odnosu na listu objavljenu 6. aprila.

Rođeni Sarajlija je tokom prošle sedmice imao duple obaveze. Nije uspio da ostvari dvije pobjede u kvalifikacijama za Masters u Monte Karlu, ali je potom pravo učešća stekao kao "srećni gubitnik".

Nije, međutim, prošao prvo kolo, s obzirom na to da ga je na početku trećeg turnira iz ATP serije 1000 lako eliminisao Mađar Fabijan Marožan (6:2, 6:1).

Džumhur se potom preselio u Minhen, gdje je ekspresno zaustavljen u prvoj rundi kvalifikacija. Porazio ga je Ukrajinac Vitalij Sačko, 208. reket svijeta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

