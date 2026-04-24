logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Damir Džumhur eliminisan na Mastersu u Madridu

Nebojša Šatara
0

Prvi reket Bosne i Hercegovine Damir Džumhur završio je u petak nastup na Mastersu u Madridu.

Damir Džumhur

Džumhur (ATP 84) je u drugom kolu poražen je od 29. nosioca turnira, Holanđanina Talona Grikspora (ATP 33), rezultatom 2:0 u setovima - 6:3, 6:4, nakon sat i 28 minuta igre.

Sarajevski teniser je odlično otvorio meč i prvi došao do brejka, međutim, Holanđanin je brzo uzvratio sa dva oduzeta servisa Džumhuru i osvojio prvi set sa 6:3.

U drugom setu Grikspor je odmah u prvom gemu "brejknuo" Džumhura, Damir je uspio da izjednači u četvrtom gemu, ali je neizvjesnost trajala samo do devetog gema, kada je Holanđanin ponovo napravio ključni brejk i stigao do pobjede.

Sada ga u trećem kolu očekuje duela sa pobjednikom meča između Huberta Hurkača i Lorenca Muzetija.

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC