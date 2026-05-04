Džumhur protiv francuskog veterana na startu Rima: Na ATP turu se nisu sreli od 2019. godine!

Dragan Šutvić
Najbolji bh. teniser igraće protiv Adrijana Manarina.

Damir Džumhur na Mastersu u Rimu Izvor: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur učestvovaće na Mastersu u Rimu, na kojem će se na teren nakon nekoliko mjeseci pauze vratiti i Novak Đoković. Trenutno 87. reket svijeta će prvu prepreku na turniru u "Vječnom gradu" imati u liku Francuza Adrijana Manarina, koji je 42 pozicije bolje plasiran od rođenog Sarajlije.

Džumhur i Manarino do sada su se na ATP turu sastali pet puta, a francuski teniser je četiri puta iz tih mečeva izlazio kao pobjednik. Međutim, vrijedi reći da nisu odmjerili snage skoro sedam godina!? Posljednji međusobni duel odradili su u oktobru 2019. godine, kada je Manarino trijumfovao na turniru u Moskvi (7:6, 6:0).

Ukoliko Džumhur preskoči prvu rimsku prepreku, druga će biti 20-godišnji Amerikanac Lerner Tijen, 19. nosilac, koji je slobodan u prvom kolu.

Meč između Džumhura i Manarina igra se u srijedu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

