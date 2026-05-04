Novak Đoković se vratio na teren: Pogledajte oduševljene navijače na tribinama u Rimu

Autor Dragan Šutvić
Publika u Rimu veoma srdačno dočekala Novaka Đokovića, koji je počeo pripreme za turnir.

Novak Đoković stigao na Masters u Rim Izvor: Twitter/InteBNLdItalia/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vraća se na teren nakon gotovo dva mjeseca pauze i propuštanja tri vrlo bitna turnira. Srpski sportista zbog povrede nije mogao da se takmiči u prethodnom periodu, ali ćemo zato u narednim danima gledati njegov pohod na trofej u Rimu!

Đoković je odlučio da iskoristi turnir u glavnom gradu Italije kao pripremu za drugi grend slem sezone, jer je Rolan Garos odmah "iza ćoška" i nema mnogo vremena za pripremu. Već dugo znamo da su Đokoviću prioritet dobri rezultati na grend slem turnirima, pa ne čudi što želi da takmičenje u Parizu dočeka pripremljen. Pogledajte njegov trening u Rimu:

Navijači u Rimu ovacijama su dočekali Novaka Đokovića, koji je danas odradio prvi trening pred turnir u Italiji. Erupcija oduševljenja sasvim je očekivana jer se radi o jednom od najboljih sportista današnjice, ali i višestrukom šampionu na ovom turniru.

Podsjećamo, Novak Đoković se ove sezone povukao sa turnira u Adelejdu koji se igra početkom januara, zatim je stigao do finala Australijan opena i tamo izgubio od Karlosa Alkaraza, pa odustao od Katara u kojem je trebalo da igra tokom druge polovine februara. Nastupio je u Indijan Velsu i stigao do četvrtog kola, a onda propustio Majami, Monte Karlo i Madrid.

