Novak Đoković se vraća na teren: Igraće u Rimu, organizatori otkrili sve

Najveći svih vremena se vraća na teren i igraće u Italiji poslije skoro dvomjesečne pauze

Novak Đoković igraće u Rimu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) igraće u Rimu, sudeći prema objavi organizatora Mastersa u "Vječnom gradu". U nedjelju uveče saopštili su da će Srbin trenirati u ponedeljak od 18 do 19 časova.

U skladu s tim, Novak je već u glavnom gradu Italije i biće spreman da zaigra prvi put od početka marta i poraza od Džeka Drejpera u 4. kolu Indijan Velsa (6:4, 4:6, 6:7).

Poslije tog turnira propustio je takmičenja u Majamiju, Monte Karlu i Madridu, a po svemu sudeći pokušaće da u Rimu uhvati što bolji ritam za početak Rolan Garosa 25. maja. U odsustvu Karlosa Alkaraza, Novak će pokušati da zauzme upražnjeni tron u Parizu, mada će imati paklenu konkurenciju u dominantnom Janiku Sineru. Italijan je u nedjelju popodne pregazio Sašu Zvereva u finalu Mastersa u Madridu i osvojio peti Masters 1.000 u nizu.

Masters u Rimu počinje u utorak, 5. maja, a Đoković je na njemu osvojio šest titula - posljednju 2022. godine, dok Siner nije osvojio nijednu, jer su prethodnih sezona pobjeđivali Danil Medvedev (2023), Saša Zverev (2024) i Karlos Alkaraz (2025), koji zbog povrede neće nastupiti.

