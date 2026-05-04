Đoković saznao rivale u Rimu: Novak izbjegao Sinera do finala, a do tamo ga čeka pakleni put

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Održan je žrijeb za Masters u Rimu, a srpski as imaće jako zahtjevan put do nove titule.

Održan žrijeb turnira u Rimu Đoković izbjegao Sinera Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković dobio je rivale na Mastersu u Rimu. Srpski as je pomalo iznenadio odlukom da nastupi u prestonici Italije, što će mu biti genaralna proba pred Rolan Garos.

U prvom kolu je slobodan, dok će u drugom igrati protiv boljeg iz duel Marton Fučovič-kvalifikant. Uspio je Đoković da izbjegne Janika Sinera do finala, ali do tamo ga čeka jako zahtjevan put.

Prema projektovanim žrijebu bi u trećoj rundi mogao Marožana, Ambera ili Koprivu, dok mu osmini finala prijete Hačanov, Van de Zandšulp i Rinderkneš.

Potencijalni rival u četvrtfinalu je Lorenco Museti, a u polufinalu Aleksandar Zverev. Rim je turnir na šljaci na kome je Đoković bio najuspješniji u karijeri, pa se nadamo da je u punoj fizičkoj snazi i da može do novog teniskog klasika sa Sinerom.

Đoković je osvajao Rim šest puta u karijeri - 2008, 2011, 2014, 2015, 2020. i 2022, a prošle sezone se odlučio za Madrid, pa ga nismo gledali u prestonici Italije. Tako će Đoković imati šansu i za nove bodove koji mu mogu biti ključni pred glavni događaj na pariskoj šljaci.

