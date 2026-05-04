logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković, Sabalenka i ostali digli glas: Burno saopštenje koje će potresti Rolan Garos

Đoković, Sabalenka i ostali digli glas: Burno saopštenje koje će potresti Rolan Garos

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković i drugi vrhunski teniseri i teniserke traže bolje uslove na Rolan Garosu, izražavajući nezadovoljstvo visinom nagradnog fonda.

Đoković Sabalenka i ostali teniseri traže više novca na Rolan Garosu Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Novak Đoković i još dvadesetak najboljih tenisera i teniserki svijeta su ljuti pred Rolan Garos. U zajedničkom saopštenju izrazili su razočaranje visinom nagradnog fonda na predstojećem grend slem turniru u Parizu koji se igra od 18. maja poručujući da dobijaju nedovoljan "dio kolača".

Đoković, Siner, Alkaraz, Sabalenka, Gof i drugi traže bolje uslove na Rolan Garosu, pošto tvrde da se gledano kod procenat ukupnih prihoda od samog turnira - njihov udio od nagrade zapravo smanjuje.

"Rolan Garos je 2025. godine ostvario prihod od 395 miliona evra, što je rast od 14 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je nagradni fond porastao za samo 5,4 odsto, čime je udio igrača pao na 14,3 odsto", navodi se u saopštenju najboljih tenisera i teniserki koji ne žele da ćute.

"Uz procijenjene prihode veće od 400 miliona evra za ovogodišnji turnir, nagradni fond će vjerovatno i dalje biti ispod 15 odsto ukupnih prihoda, što je daleko od 22 odsto koje igrači traže kako bi se grend slemovi uskladili sa ATP i WTA turama. Dok Rolan Garos bilježi rekordne prihode, igrači dobijaju sve manji dio vrijednosti koju sami stvaraju. Još važnije, ova najava ne rješava strukturne probleme na koje igrači već godinu dana ukazuju. Nije bilo nikakvog pomaka u vezi sa dobrobiti igrača, niti napretka ka uspostavljanju formalnog mehanizma za konsultacije igrača u donošenju odluka na grend slemovima".

Šta još smeta teniserima i teniserkama?

U saopštenju se dodaje takođe i da su razočarani što su isključeni iz razgovora, pošto smatraju da zaslužuju makar da budu dio njih.

"Grend slemovi i dalje pružaju otpor promjenama. Nedostatak konsultacija sa igračima i kontinuirano zanemarivanje ulaganja u njihovu dobrobit ukazuju na sistem koji ne predstavlja adekvatno interese onih koji su ključni za uspjeh ovog sporta", zaključuje se u saopštenju igrača i igračica.

Inače, prošlog mjeseca je objavljeno da će nagradni fond na Rolan Garosu biti povećan za 9,5 odsto i iznositi 61,7 miliona evra, dok će pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiti po 2,8 miliona evra. Ovo povećanje je znatno manje od prošlogodišnjeg rasta od 20 odsto na US Openu, a igrači tvrde da se, gledano kao procenat ukupnih prihoda, njihov udio zapravo smanjuje i zato su digli glas.

Tagovi

Rolan Garos Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC