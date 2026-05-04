Đoković, Sabalenka i ostali digli glas: Burno saopštenje koje će potresti Rolan Garos

Novak Đoković i drugi vrhunski teniseri i teniserke traže bolje uslove na Rolan Garosu, izražavajući nezadovoljstvo visinom nagradnog fonda.

Novak Đoković i još dvadesetak najboljih tenisera i teniserki svijeta su ljuti pred Rolan Garos. U zajedničkom saopštenju izrazili su razočaranje visinom nagradnog fonda na predstojećem grend slem turniru u Parizu koji se igra od 18. maja poručujući da dobijaju nedovoljan "dio kolača".

Đoković, Siner, Alkaraz, Sabalenka, Gof i drugi traže bolje uslove na Rolan Garosu, pošto tvrde da se gledano kod procenat ukupnih prihoda od samog turnira - njihov udio od nagrade zapravo smanjuje.

"Rolan Garos je 2025. godine ostvario prihod od 395 miliona evra, što je rast od 14 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je nagradni fond porastao za samo 5,4 odsto, čime je udio igrača pao na 14,3 odsto", navodi se u saopštenju najboljih tenisera i teniserki koji ne žele da ćute.

"Uz procijenjene prihode veće od 400 miliona evra za ovogodišnji turnir, nagradni fond će vjerovatno i dalje biti ispod 15 odsto ukupnih prihoda, što je daleko od 22 odsto koje igrači traže kako bi se grend slemovi uskladili sa ATP i WTA turama. Dok Rolan Garos bilježi rekordne prihode, igrači dobijaju sve manji dio vrijednosti koju sami stvaraju. Još važnije, ova najava ne rješava strukturne probleme na koje igrači već godinu dana ukazuju. Nije bilo nikakvog pomaka u vezi sa dobrobiti igrača, niti napretka ka uspostavljanju formalnog mehanizma za konsultacije igrača u donošenju odluka na grend slemovima".

Šta još smeta teniserima i teniserkama?

U saopštenju se dodaje takođe i da su razočarani što su isključeni iz razgovora, pošto smatraju da zaslužuju makar da budu dio njih.

"Grend slemovi i dalje pružaju otpor promjenama. Nedostatak konsultacija sa igračima i kontinuirano zanemarivanje ulaganja u njihovu dobrobit ukazuju na sistem koji ne predstavlja adekvatno interese onih koji su ključni za uspjeh ovog sporta", zaključuje se u saopštenju igrača i igračica.

Inače, prošlog mjeseca je objavljeno da će nagradni fond na Rolan Garosu biti povećan za 9,5 odsto i iznositi 61,7 miliona evra, dok će pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiti po 2,8 miliona evra. Ovo povećanje je znatno manje od prošlogodišnjeg rasta od 20 odsto na US Openu, a igrači tvrde da se, gledano kao procenat ukupnih prihoda, njihov udio zapravo smanjuje i zato su digli glas.