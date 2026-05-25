Partizan dobio hladan tuš u Hrvatskoj: Odbijena milionska ponuda iz Humske

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Španski fudbaler Iker Poho bio je želja Partizana, ali klub u kojem igra odbio je ponudu od 1,5 miliona evra

Fudbalski klub Gorica odbio je ponudu za španskog fudbalera Ikera Pohu i to tešku 1,5 miliona evra, od strane Partizana. Momak koji ima 25 godina postao je jedan od zapaženijih u hrvatskoj ligi, pa je tako privukao pažnju i ljudi iz Humske.

Italijanski novinar Lorenco Lepor objavio je vijest da crno-bijeli neće pazariti u Gorici, makar trenutno. Kako navodi, srpski klub ne namjerava da se zaustavi na trenutnoj ponudi, odnosno prvom pokušaju. Očekuje se bolja ponuda iz Beograda.

Samim tim, pregovori bi mogli da se nastave, a Gorica je pred važnom odlukom. Glavna debata u hrvatskom klubu trenutno se vodi između novca i jakog tima naredne sezone. Momak koji igra na poziciji veznog igrača u Goricu je stigao 2025. godine, a tokom karijere bio je i u omladinskoj školi Real Madrida, a potom i u Mančester sitiju.

Iz engleskog tima bio je na pozajmici u Ajndhovenu, a zatim je, ponovo na pozajmici, karijeru gradio u Rijeci. Potom je bio u redovima Šibenika, a povreda koja ga je odvojila od terena 2022. sada je njegov svetli put – Španac je dokazao da se iz teške situacije podigao i ponovo privukao značajnu pažnju.

"Očekuje se da će Partizan narednih dana poslati bolju ponudu, dok ostali klubovi prate razvoj situacije", navodi Italijan.

Nema sumnje da bi transfer Španca imao veliki značaj za Goricu, bila bi to sasvim pristojna finansijska injekcija. Međutim, odbijena ponuda od 1,5 miliona evra govori o tome da hrvatski tim smatra da u svojim redovima ima vrednijeg igrača.

