"Danko Lazović je loš čovjek": Predrag Mijatović odgovorio direktoru Partizana, opet haos u Humskoj

Autor Goran Arbutina
Čelnici Partizana Predrag Mijatović i Danko Lazović u sukobu nekoliko dana pred sjednicu na kojoj se bira nova uprava.

Predrag Mijatović odgovorio direktoru Partizana Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Potpredsjednik fudbalskog kluba Partizan zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović brutalno je odgovorio na intervju koji je dao Danko Lazović, generalni direktor kluba, dao nešto ranije. Ponovo se ratuje saopštenjima u Humskoj, samo nekoliko dana pred Skupštinu na kojoj treba da se odluči kojim će putem krenuti crno-bijeli u narednim godinama.

Mijatović nije birao riječi dok je govorio o Danku Lazoviću, za kojeg je istakao da ima lošu narav, neljudskost i neispravnost, kao i da je loš čovjek - pa zbog toga nije zabrinut zbog riječi koje mu je uputio kroz intervju.

"Iako sam rekao da se neću oglašavati do Skupštine kluba, količina neistina i pokušaja obmanjivanja javnosti natjerala me je da prokomentarišem takozvani intervju Danka Lazovića. Pročitao sam takozvani intervju i bio bih iskreno zabrinut da ovakve stvari dolaze od čovjeka sa autoritetom, integritetom, kapacitetom i kredibilitetom. Nažalost, dolaze od Danka Lazovića, čovjeka čiju su narav, neljudskost i neispravnost imali prilike da upoznaju mnogi koji su sa njim sarađivali. Jednostavno rečeno Danko Lazović je jako loš čovjek", rekao je Predrag Mijatović za "Kurir".

Smatra potpredsjednik FK Partizan da mu je najveća greška u poslovnom životu to što je baš Danka Lazovića predložio za mjesto generalnog direktora crno-bijelih. Uz to, Danku Lazoviću i njegovoj mentorki želi sve najbolje, ali što dalje od fudbalskog kluba Partizan!

"Moja odluka da upravo njega predložim na mjesto generalnog direktora FK Partizan danas djeluje kao jedna od najvećih grešaka koje sam napravio u poslovnom životu, što sam i njemu lično saopštio. Možda upravo u tome treba tražiti motive za količinu neistina, manipulacija, konstrukcija i oportunizma iznetih u tom intervjuu", istakao je Mijatović i dodao: "A što se samog 'intervjua' tiče, namjerno tu riječ stavljam pod znake navoda, jer svako ko iole poznaje Danka Lazovića vrlo dobro zna koliki su njegovi stvarni dometi - i vokabularom i mentalnim sklopom. Na kraju, želio bih da poželim puno sreće u daljem životu i radu i Danku Lazoviću i njegovoj mentorki, svi u fudbalskom klubu, a i van njega znaju o kome je riječ, ali što dalje od FK Partizan".

