Džumhur bio na četiri poena do trijumfa, a onda pao u ambis na Rolan Garosu!

Jedan gem dijelio je Damira Džumhura od senzacije u prvom kolu Rolan Garosa ali je Alehandro Davidovič Fokina na krjau slavio poslije preokreta.

Nakon prošlogodišnjeg odličnog nastupa na Rolan Garosu kada je stigao do trećeg kola u kojem je poražen od karlosa Alkaraza bh. teniser Damir Džumhur bio je na pragu nove senzacije u Parizu.

Četiri poena dijelila su bh. tenisera od trijumfa nad 23. igračem svijeta, Alehandrom Davidović Fokinom, ali je Španac poslije velikog preokreta slavio rezultatom 6:7, 6:3, 2:6, 7:5, 6:3.

Prvi set dobio je Džumhur nakon taj-brejka, ali i nakon pretrpljenog brejka kojim je Davidovič Fokina poveo 6:5 u gemovima. Uspio je Džumhur da vrati brejk i izbori taj-brejk u kojem je bio siguran i dobio ga sa 7:3.

Vratio se Španac u drugom setu koji je bh. teniser otvorio brejkom i potvrdio ga za 2:0, međutim, potom je dozvolio protivniku d auzme naredna četiri gema. Davidovič Fokina je uspio da rezultatom 6:3 uzme ovaj set koji je trajao 49. minuta.

Dva brejka u vjerovatno i najboljim trenucima bila su dovoljna Džumhuru da osvoji treći set 6:2 i dođe na set do trijumfa

Bio je Džumhur ne samo na set, već na četiri poena do pobjede i prave senzacije u prvom kolu Rolan Garosa. Vodio je 5:3 i servirao, ali je protivnik u tom trenutku krenuo na sve ili ništa. Tri brejk lopte spasio je Džumhur, ali je Davidovič Fokina potom iskoristio narednu i smanjio na 5:4 u gemovima, da bi to potvrdio na svoj servis i stigao do izjednačenja 5:5 u četvrtom setu.

Ni tu nije bio kraj njegove serije. Uspio je Džumhuru da ponovo napravi brejk i bh. teniser je sada bio daleko od trijumfa. Furioznu igru Davidović Fokina krunisao je servis gemom u kojem Džumhuru nije prepustio nijedan poen. Rezultatom 7:5 izjednačio je na 2:2 u setovima.

Nakon što je vratio egal španski teniser uzeo je medicinski tajm-aut ali ta pauza nije omela Džumhura koji je dobro počeo odlučujući pet set i poveo 1:0 servis gemom bez izgubljenog poena. Imao je u narednom gemu dvije brejk lopte, ali nije uspio da povede 2:0, a potom ni da uzme svoj servis gem i Davidovič Fokina je preokrenuo na 2:1 u petom setu.

Uslijedila su dva dobra gema Džumhura koji je prokrenuo na 3:2, a onda poptuno stao. U setu u kojem su obojica tenisera svaki gem bili na ivici gubljenja svog servisa bolje se snašao Španac. Spasio je dvije brejk lopte i izjednačio na 3:3, a onda dobio naredna tri gema za 6:3 i konačnih 3:2 u setovima.

Ovo je njegova treća pobjeda protiv Džumhura u njihovom trećem međusobnom okršaju. U narednom kolu Španac će igrati protiv Argentinca Tijaga Agustina Tirantea.