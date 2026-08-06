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Saši Lukiću razlupan "bentli" u Beogradu: Javili mu šta se desilo dok je čekao transfer u Engleskoj

Saši Lukiću razlupan "bentli" u Beogradu: Javili mu šta se desilo dok je čekao transfer u Engleskoj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Dok Saša Lukić čeka transfer u Premijer ligi neko mu je razlupao stakla na "bentliju" u Beogradu.

Saši Lukiću razbijen automobil u Beogradu Izvor: Dennis Goodwin / imago sportfotodienst / Profimedia

Saša Lukić je doživio veliku neprijatnost pošto mu je vandalizovan automobil marke "bentli". Vozilu je neko razlupao stakla dok je bilo u garaži u Beogradu u jednom, kako se navodi, "luksuznom naselju".

Vezista reprezentacije Srbije nije bio u Srbiji kada se ta nemila scena desila, a izvršen je uviđaj na licu mjesta i u toku je istraga da bi se utvrdilo ko su počinioci ovog djela.

Saša Lukić ima 29 godina, rođen je u Šapcu i trenutno nastupa za Fulam u Premijer ligi. Ponikao je u jednom lokalnom klubu, a 2009. godine je sa samo 13 godina došao u Beograd gdje je ušao u mlađe kategorije Partizana.

Za crno-bijele je debitovao 2013. godine, a nakon dvije sezone u Teleoptiku prešao je u prvi tim crno-bijelih. Samo jedna godina na "JNA" bila je dovoljna da ode u inostranstvo, pa ga je 2016. godine kupio Torino. Poslali su ga iz Italije jedne sezone na pozajmicu u Levante, a na kraju je upisao 164 nastupa za "bikove".

Ostvari je transfer karijere 2022. godine kada je prešao u Fulam i ove sezone bi mogao da upiše 100. nastup u Premijer ligi pošto ih za sada ima 92. Ipak pošto navodno nije u planovima novog trenera Alvara Arbeloe klub koji želi da ga dovede je Ipsvič.

U reprezentaciji Srbije je godinama jedan od najstandardnijih. Još na U21 nivou je bio redovan i upisao je 21 nastup, a za "A" selekciju je do sada igrao 62 puta i dao je dva gola, Kataru i Švedskoj.

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Tagovi

Saša Lukić fudbal

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