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Saša Lukić napušta Fulam jer nije po ukusu novog trenera: Ipak izvjesno da ostaje u Premijer ligi

Saša Lukić napušta Fulam jer nije po ukusu novog trenera: Ipak izvjesno da ostaje u Premijer ligi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Saša Lukić bi mogao napustiti Fulam zbog odluke trenera Alvara Arbeloe. Ipsvič pokazuje interesovanje za njegov transfer ovog ljeta.

sasa lukic ide iz fulama zbog arbeloe Izvor: MN PRESS

Srpski reprezentativac Saša Lukić mogao bi ovog ljeta da ode iz Fulama, pošto nije po ukusu trenera Alvara Arbeloe. Mladi trener koji je prošle sezone vodio Real Madrid, a potom je ovog došao u London da zamijeni Marka Silvu, namjerio je da Lukića ne koristi u startnoj postavi i zato mu je već predočio da je za njega bolje da promijeni sredinu.

Dobra vijest za Lukića je da neće morati da mijenja ligu, pošto se za njega interesuje Ipsvič, novi član Premijer lige, kome su potrebni iskusni igrači na sredini terena i već su Geri O'Nil i njegov tim krenuli u realizaciju transfera.

Ko je Saša Lukić?

Saša Lukić (29) je ponikao u Partizanu i još prije 10 godina otišao je iz njega u Italiju. Igrao je za Torino, kratko bio u Levanteu, dok je od zime 2023. godine u Fulamu. Bilo mu je potrebno šest mjeseci da se prilagodi na Englesku, a onda je postao standardan kod Marka Silve, inače novog trenera Benfike.

Odigrao je Lukić čak 106 utakmica za Fulam, doprinio s tri gola i pet asistencija, ali to nije dovoljno Arbeloi.

Inače, Ipsvič je ovog ljeta doveo Emersona iz Tuluza za 28 miliona, kao i Abdula Fatavua iz Lestera, Isu Diopa (Fulam), Daizena Maedu (Seltik) Čubu Akpoma (Ajaks). Potrošeno je tako već 90 miliona evra na pojačanja.

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00:21
Saša Lukić gol za Fulam
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

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Saša Lukić Fulam

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