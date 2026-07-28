Saša Lukić bi mogao napustiti Fulam zbog odluke trenera Alvara Arbeloe. Ipsvič pokazuje interesovanje za njegov transfer ovog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Srpski reprezentativac Saša Lukić mogao bi ovog ljeta da ode iz Fulama, pošto nije po ukusu trenera Alvara Arbeloe. Mladi trener koji je prošle sezone vodio Real Madrid, a potom je ovog došao u London da zamijeni Marka Silvu, namjerio je da Lukića ne koristi u startnoj postavi i zato mu je već predočio da je za njega bolje da promijeni sredinu.

Dobra vijest za Lukića je da neće morati da mijenja ligu, pošto se za njega interesuje Ipsvič, novi član Premijer lige, kome su potrebni iskusni igrači na sredini terena i već su Geri O'Nil i njegov tim krenuli u realizaciju transfera.

Ko je Saša Lukić?

Vidi opis Saša Lukić napušta Fulam jer nije po ukusu novog trenera: Ipak izvjesno da ostaje u Premijer ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Saša Lukić (29) je ponikao u Partizanu i još prije 10 godina otišao je iz njega u Italiju. Igrao je za Torino, kratko bio u Levanteu, dok je od zime 2023. godine u Fulamu. Bilo mu je potrebno šest mjeseci da se prilagodi na Englesku, a onda je postao standardan kod Marka Silve, inače novog trenera Benfike.

Odigrao je Lukić čak 106 utakmica za Fulam, doprinio s tri gola i pet asistencija, ali to nije dovoljno Arbeloi.

Inače, Ipsvič je ovog ljeta doveo Emersona iz Tuluza za 28 miliona, kao i Abdula Fatavua iz Lestera, Isu Diopa (Fulam), Daizena Maedu (Seltik) Čubu Akpoma (Ajaks). Potrošeno je tako već 90 miliona evra na pojačanja.

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Pogledajte 00:21 Saša Lukić gol za Fulam Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)