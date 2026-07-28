KK Partizan najavljuje novo pojačanje, dok je Vendel Mur otpao iz trke. Saznajte ko bi mogao biti šesto pojačanje crno-bijelih.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Partizan predstavio je ovog ljeta pet pojačanja i to nije kraj. Crno-bijeli su u kasnim večernjim časovima u ponedjeljak najavili da će uskoro predstaviti još jedno pojačanje, čime su zagolicali maštu svojih navijača, s tim da još nisu otkrili o kome se tačno radi.

Za sada su u Partizan ovog ljeta stigli Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković i Luka Vildoza, ugovor je produžen sa Vanjom Marinkovićem i Karlikom Džounsom, a desetine igrača se inače dovodilo u vezu sa crno-bijelima.

Jedno od posljednjih imena Vendel Mur "otpao" je kao pojačanje u posljednji čas pošto ga je Roma "ukrala" crno-bijelima. Tako je već sada jasno da Mur nije najavljeno pojačanje Partizana, što ostavlja mogućnost da je u pitanju Kajl Olmen iz Turk Telekoma, koji se mjesecima unazad spominje.

Ko je Kajl Olmen?

Vidi opis Koga je to najavio Partizan? Crno-bijeli čekaju šesto pojačanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: EPA/Jussi Eskola Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: carol moir / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 8 8 / 8

Radi se o košarkašu iz Bruklina koji je rođen 2. septembra 1997. godine. Pohađao je dvije srednje škole u Njujorku, a onda se 2015. godine upisao na koledž Fulerton u Kaliforniji gdje je čak četiri godine nastupao za "Tajtanse". Počeo je prvo kao rezervista u ovom timu, a onda se postepeno etablirao kao videći igrač ekipe i poslije četiri godine postao je igrač sa najviše utakmica u istoriji koledža.

To mu pak nije bilo dovoljno da bude izabran na NBA draftu i jedino je u dresu Toronta probao da se izbori za ugovor, da bi bio odbijen poslije samo jedne utakmice Ljetnje lige. Odmah poslije toga odlučuje se za put koji uglavnom biraju njegovi vršnjaci - otišao je "trbuhom za kruhom" u Evropu.

Prvo je igrao za grčki Lavrio gdje je u svojoj prvoj sezoni imao 11,1 poena po meču, uz 2,3 skokova i 2,2 asistencije, a zatim je nastupao u Letoniji za Rigu (gdje je bio šampion i MVP plej-ofa), što mu je donijelo dvije godine u dresu Pariza.

Igrao je potom za Darušafaku, pa za Bešiktaš kod Dušana Alimpijevića, a zatim je ljetos otišao u Turk Telekom u nadi da će uspjeti više da se nametne u ovom klubu. I bio je u pravu pošto je ove sezone izabran u najbolju petorku Evrokupa, dok je njegova ekipa poražena u polufinalu od Burga. Upravo je Olmen doneo duele sa Burgom jer je trojkom u posljednjoj sekundi izbacio Hapoel iz Jerusalima i to u Beogradu. Inače je reprezentativac Crne Gore.

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