Frank de Bleker postao šef sudija u Srbiji

Frank de Bleker je novi šef sudija u Srbiji, a FSS se odlučio za stranca kako bi unaprijedio suđenje i integritet srpskog fudbala.

Izvor: YORICK JANSENS / AFP / Profimedia

Kao što je najavljeno, novi predsjednik Sudijske komisije FSS je Frank de Bleker. Na osnovu odluke Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, generalni sekretar Branko Radujko potpisao je ugovor sa uglednim međunarodnim stručnjakom iz Belgije na dvije godine.

"Fokus rada De Blekera biće na jačanju integriteta Sudijske organizacije, unaprijeđenju stručnog i ličnog razvoja sudija, kontinuiranoj edukaciji, kao i podizanju kvaliteta suđenja u Srbiji u skladu sa najvišim standardima FIFA i UEFA", navodi FSS.

"Već naredne sedmice gospodin De Bleker održaće sastanke sa sudijama i drugim službenim licima, trenerima i kapitenima klubova, kao i predstavnicima medija. Tom prilikom predstaviće svoju viziju rada, ključne prioritete i plan aktivnosti, ali i najnovije smjernice i promjene u oblasti suđenja koje dolaze sa nivoa FIFA i UEFA. Angažovanje gospodina De Blekera predstavlja još jednu potvrdu opredeljenosti Fudbalskog saveza Srbije da nastavi reforme u domaćem fudbalu. Cilj je uspostavljanje još profesionalnijeg, objektivnijeg i transparentnijeg sistema suđenja, koji će doprinijeti zaštiti integriteta takmičenja, razvoju mladih igrača, kao i većoj konkurentnosti srpskih klubova i fudbala u međunarodnim okvirima", dodaje se u saopštenju.

U poslovima analize suđenja, edukacije i ocjenjivanja sudija, sa posebnim akcentom na primjenu VAR tehnologije, Franku de Blekeru pomagaće njegov dugogodišnji saradnik, međunarodni VAR ekspert Kristof Dirik.

На основу одлуке Извршног одбора Фудбалског савеза Србије, генерални секретар Бранко Радујко потписао је уговор са угледним међународним стручњаком из Белгије, Франком Де Блекером, који ће у наредне две године обављати функцију председника Судијске комисије ФС Србије.



Фокус рада…pic.twitter.com/8biu5Pf1gt — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)July 28, 2026

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