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Denver u crvenoj zoni: Nikola Jokić će biti ljut ako ode Pejton Votson

Denver u crvenoj zoni: Nikola Jokić će biti ljut ako ode Pejton Votson

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Denver Nagetsi bi mogli da ostanu bez jednog od najpouzdanijih igrača.

denver nagetsi dali pejtonu votsonu sramnu ponudu Izvor: Instagram/printscreen/nuggets

Svima je jasno da je Nikola Jokić "alfa i omega" Denvera, ali rukovodstvo kluba iz prelaznog roka u prelazni rok donosi nepopularne poteze. Ako žele ponovo na šampionski tron, moraće da naprave daleko konkurentniji tim u odnosu na protekle sezone i ostave okosnicu ekipe. Sada imaju veliki problem sa jednim od najvažnijih igrača Pejtonom Votsonom.

Tačnije, sve je zakomplikovala prethodna situacija sa Spenserom Džonsom, pošto su Nagetsi morali da izjednače ponudu Oklahome i daju mu ugovor vrijedan 12.000.000 dolara za dvije godine. To znači da će u narednom periodu morati da posluju mnogo pametnije i skrešu troškove, pa bi mogli da ostanu bez jednog od najpouzdanijih igrača.

Kako piše "Atletik", Denver je Votsonu ponudio 70.000.000 dolara za pet godina, što je daleko ispod očekivane sume od 120.000.000. Situaciju komplikuje to što je za njegovo dovođenje zainteresovano nekoliko ekipa - Milvoki, Atlanta, Klipersi i Lejkersi, pa nema sumnje da je ovo bio rizičan potez čelnik iz Kolorada.

Votson je odigrao najbolju sezonu dosadašnje karijere, sa prosjekom skoro 15 poena, pet skokova i dvije asistencije. Posebno se istakao tokom drugog dijela sezone, kada je Jokić bio na pauzi zbog povrede.

Kakva je situacija u Denveru?

Grantovane ugovore imaju Džamal Marej, Kristijan Braun, Kem Džonson, Eron Gordon, Nikola Jokić, Tajus Džouns, Džulijan Stroter, Dearon Holms, Zik Nađi, Trevon Brazile, Alfa Dijalo, Marvin Begli i na kraju Spenser Džons. Vidjećemo da li će se u slučaju Pejtona Votsona Nagetsi približiti crvenoj liniji ili će ga pustiti da ode.

Denver je izjednačavanjem ponude za Džonsa uvećao porez sa 36,4 miliona dolara na čak 68,6 miliona, a ovo nije prvi put da šampion iz 2023. godine posluje na ovaj način...

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01:21
Nikola Jokić izjava posle pobede Srbije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Nikola Jokić Denver

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