Denver traži zamjenu za Nikolu Jokića: Nagetsi hitno moraju da reaguju na tržištu

Tim iz Kolorada traži pojačanje na centarskoj poziciji gdje ima najboljeg igrača na planeti.

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Denver Nagetsi su u potrazi za alternativom Nikoli Jokiću, nakon što su se odrekli litvanskog centra Jonasa Valančijunasa. Iskusni as se tako vraća u domovinu poslije 16 godina i nosiće dres Žalgirisa. Iako tim iz Kolorada na raspolaganju ima još Marvina Beglija, to neće biti dovoljno za šampionske ambicije...

Prema navodima NBA insajdera Džejka Fišera, Denver aktivno radi na dovođenju još jednog pojačanja u reketu.

"Denveru je potreban još jedan potencijalni rezervni centar nakon gubitka Jonasa Valančijunasa. Otpustili su ga svojom odlukom, a on je upravo zvanično potpisao u Litvaniji", prenio je Fišer i dodao:

"Doveli su Marvina Beglija da bude rezervni centar, ali i dalje mislim da u Denveru razmišljaju o pronalaženju dodatne dubine u prednjoj liniji."

Nagetsi imaju samo jednu rezervu za Nikolu Jokića, a to je Marvin Begli koji je potpisao jednogodišnji ugovor. Begli stiže nakon sezone u Dalas Maveriksima gdje je prosječno bilježio 10,5 poena, 6,1 skok i 1,4 asistencije po utakmici.

U Kolorado su stigli još Alfa Dijalo nakon završene misije u Monaku i Trevon Brazile koji je potpisao četvorogodišnji ugovor poslije sjajnih partija u Ljetnoj ligi.

Jokić čeka rekordni ugovor

Nikola Jokić će čekati do sljedeće godine da potpiše produženje ugovora, što bi mu omogućilo da postigne istorijski dogovor sa Nagetsima. Srbin će Jokić u ljeto 2027. godine steći pravo da potpiše petogodišnji ugovor vrijedan 359,5 miliona dolara kao slobodan agent.

Taj ugovor bi bio najveći u istoriji NBA i povećao bi njegovu zaradu na vrtoglavih 724 miliona dolara. Jokić već ima pravo da potpiše četvorogodišnje produženje ugovora vrijedno oko 280 miliona dolara, ali bi mu čekanje do naredne pauze između sezona donosi znatno bolje uslove, što će i iskoristiti. Njegova lojalnost se ne dovodi u pitanje, ali ovo je šansa koju ne smije da propusti.

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