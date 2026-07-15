Nikola Jokić ponovo iznenadio sve: Evo gdje se odmara kapiten Srbije

Nikola Jokić uživa na odmoru, rafting na Tari, pa posjeta Pivi da napuni baterije za novu sezonu.
Nikola Jokić ima svoje rituale po završetku NBA sezone. Prvo je otišao tradicionalno na rafting na Taru, pa je nastavio sa uživanjem u prirodi. Ne zanimaju ga previše druge stvari, voli to i gdje god se pojavi privlači veliku pažnju. Tako je bilo i sada.
Na fotografijama koje su se pojavile vidi se da centar Denvera uživa na Trnovačkom jezeru u Parku prirode Piva. Pobjegao je još jednom od očiju javnosti kako bi se lijepo odmorio.
"Džoker u srcu prirode. Najbolji košarkaš svijeta (budimo realni, tako je) Nikola Jokić je i ovogodišnji dio svog slobodnog vremena odlučio da provede u srcu prirode. Park prirode Piva, na Trnovačkom jezeru. Jokara se odlučio za savršen 'bijeg' u prirodu, daleko od očiju javnosti. Kada igrač najbolje košarkaške lige na svijetu izabere Trnovačko jezero da 'napuni baterije', onda vam je jasno o kakvoj se slici radi", navodi se u objavi, na kojoj je sa nadzornikom Milošem.
Nikola će opet da predvodi Srbiju
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Jokić je napravio malu pauzu za odmor i ponovo će da bude predvodnik reprezentacije Srbije. Selektor Dušan Alimpijević je najavio okupljanje sredinom avgusta prvo će odigrati dvije prijateljske utakmice sa Francuskom. U Orleanu i Beogradu, moguć je duel Jokića i Viktora Vembanjame.
Poslije toga će Srbija igrati dva meča u narednom FIBA "prozoru" protiv Islanda (28. avgust) kod kuće i protiv Italije u gostima (31. avgust). Očekuje se da će "orlovi" na ta dva meča da budu u još jačem sastavu, očekuje se da će igrati i Bogdan Bogdanović.
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(MONDO)