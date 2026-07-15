Nikola Jokić uživa na odmoru, rafting na Tari, pa posjeta Pivi da napuni baterije za novu sezonu.

Izvor: Instagram/parkprirodepiva

Nikola Jokić ima svoje rituale po završetku NBA sezone. Prvo je otišao tradicionalno na rafting na Taru, pa je nastavio sa uživanjem u prirodi. Ne zanimaju ga previše druge stvari, voli to i gdje god se pojavi privlači veliku pažnju. Tako je bilo i sada.

Na fotografijama koje su se pojavile vidi se da centar Denvera uživa na Trnovačkom jezeru u Parku prirode Piva. Pobjegao je još jednom od očiju javnosti kako bi se lijepo odmorio.

"Džoker u srcu prirode. Najbolji košarkaš svijeta (budimo realni, tako je) Nikola Jokić je i ovogodišnji dio svog slobodnog vremena odlučio da provede u srcu prirode. Park prirode Piva, na Trnovačkom jezeru. Jokara se odlučio za savršen 'bijeg' u prirodu, daleko od očiju javnosti. Kada igrač najbolje košarkaške lige na svijetu izabere Trnovačko jezero da 'napuni baterije', onda vam je jasno o kakvoj se slici radi", navodi se u objavi, na kojoj je sa nadzornikom Milošem.

Nikola će opet da predvodi Srbiju

Vidi opis Nikola Jokić ponovo iznenadio sve: Evo gdje se odmara kapiten Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Jokić je napravio malu pauzu za odmor i ponovo će da bude predvodnik reprezentacije Srbije. Selektor Dušan Alimpijević je najavio okupljanje sredinom avgusta prvo će odigrati dvije prijateljske utakmice sa Francuskom. U Orleanu i Beogradu, moguć je duel Jokića i Viktora Vembanjame.

Poslije toga će Srbija igrati dva meča u narednom FIBA "prozoru" protiv Islanda (28. avgust) kod kuće i protiv Italije u gostima (31. avgust). Očekuje se da će "orlovi" na ta dva meča da budu u još jačem sastavu, očekuje se da će igrati i Bogdan Bogdanović.

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Pogledajte 01:21 Nikola Jokić izjava posle pobede Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)