Odrekao se miliona samo da igra sa Nikolom Jokićem

Alfa Dijalo je spreman da se dokaže na najvećoj košarkaškoj sceni.

Izvor: MN PRESS

Najbolji defanzivac Evrolige za sezonu 2025/26 Alfa Dijalo, žrtvovao je ogroman novac samo da bi igrao sa Nikolom Jokićem. Bivši igrač Monaka je potpisao veteranski jednogodišnji ugovor sa Denver Nagetsima vrijedan 1,4 miliona evra, što je znatno manje od onog što bi zaradio u Dubaiju.

Dijalo je iskoristio NBA klauzulu o izlasku i riješen je da ostvari najveći san i zaigra na najvećoj košarkaškoj sceni. Rizikovao je, odrekao se ogromnog novca i nakon oporezivanja u Americi, zaradiće samo 700.000 dolara, što znatno manje od plate koju je obezbijedio u Dubaiju.

Dijalo je žrtvovao približno 2 miliona dolara neto samo za jednu sezonu kada je odustao od ugovora sa klubom iz UAE, prenio je "Basketnjuz".

Dijalo je proglašen je za najboljeg odbrambenog igrača Evrolige ove sezone, nakon što je prosječno bilježio 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije, 1,4 ukradene lopte.

Rođeni Njujorčanin je tokom karijere igrao za samo dva kluba, za Lavrio i Monako, a srednju školu je upravo završio u Denveru. Igrao je košarku na koledžu Providence, a na NBA Draftu 2020. godine nije izabran.

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(MONDO)