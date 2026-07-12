Denver doveo "specijalca": Nikola Jokić dobio pojačanje iz Evrolige

Zvijezda Evrolige Alfa Dijalo stiže među Denver Nagetse.

Izvor: MN PRESS

Najbolji defanzivac Evrolige Alfa Dijalo definitivno stiže kod Nikole Jokića u Denver Nagetse. Kako prenosi ESPN, doskorašnji igrač Monaka pristao je na jednogodišnji ugovor vrijedan 1,4 miliona dolara.

Iako je Dijalo potpisao višegodišnji ugovor sa Dubaijem, u njega je uključena klauzula o izlasku koja mu omogućava da ode u NBA do 15. jula. To će i iskoristiti i po prvi put u karijeri izaći na najveću košarkašku scenu.

Dijalo je proglašen je za najboljeg odbrambenog igrača Evrolige ove sezone, nakon što je prosječno bilježio 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije i 1,4 ukradenih lopti.

Rođeni Njujorčanin je tokom karijere igrao za samo dva kluba, za Lavrio i Monako, a srednju školu je upravo završio u Denveru. Igrao je košarku na koledžu Providens, a na NBA draftu 2020. godine nije izabran.

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