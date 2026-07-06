"Šengun ili Jokić?": Luka Garza pred duel sa Srbijom dao odgovor koji će se prepričavati

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i NBA košarkaš Luka Garza govorio je o Nikoli Jokiću pred duel sa Srbijom u Beogradu

Izvor: AP Photo/Charles Krupa, MN PRESS

Reprezentacija Bosne i Hercegovine gostuje u Beogradu u posljednjem meču grupne faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a komšije će u dvorani Aleksandar Nikolić biti oslabljene za NBA asa Luku Garzu. Upravo je košarkaš Bostona pred duel sa Orlovima govorio o domaćinu, a posebno o Nikoli Jokiću, o kojem nije krio mišljenje - najbolji je na svijetu.

Pred duel koji je na programu u 20 časova, Luka Garza govorio je o Srbiji i njenom najboljem igraču. U prethodnom susretu Bosna i Hercegovina odmerila je snage sa Turskom, od koje je poražena 82:75, dok je rival na raspolaganju imao i NBA zvijezdu Alperena Šenguna. Zbog toga je Garza uporedio dvojicu centara.

"Dva najbolja igrača na svijetu na svojim pozicijama. Uzbuđen sam što igram protiv njih i što dijelim teren sa njima. Šengun je sjajan, ali Jokić je najbolji na svijetu", rekao je Garza.

Bosna i Hercegovina ima dvije pobjede i tri poraza i trenutno se nalazi na trećem mjestu u Grupi C. Izvesno je da su komšije, zajedno sa Srbijom i Turskom, obezbijedile plasman u dalju fazu takmičenja, a o očekivanjima pred duel sa Srbijom Garza je kratko rekao:

"Izaći i igrati najbolje što možemo. Ni mi ne znamo šta možemo, još se uigravamo. Moramo da izađemo i damo sve od sebe, pa ćemo da vidimo šta će se desiti", rekao je NBA košarkaš.