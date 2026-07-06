Otpao još jedan košarkaš "zmajeva": Edin Atić propušta utakmicu sa Srbijom

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 časova u Beogradu igra susret šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv selekcije Srbije.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor "zmajeva" Dario Đerđa na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede (istegnuće aduktora) nije u mogućnosti da nastupi.

Roster bh. tima za večerašnju utakmicu čine igrači: Amar Alibegović, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.

"Zmajevi" su svjesni uloge autsajdera protiv jedne od najboljih reprezentacija Evrope, ali takođe poručuju kako neće na parket istrčati s bijelom zastavom.

"Neće biti lagana utakmica. Srbija je jedna od najjačih ekipa u Evropi, ali mi ćemo dati sve od sebe i pokušati ostvariti pobjedu", rekao je Pjanić, a prenio zvanični sajt KS BiH.

Meč između Srbije i BiH igra se u dvorani "Pionir" u 20 sati, uz direktan TV prenos na kanalu Arena Sport 1 Premium.

(MONDO)