"To je bilo katastrofa, nećemo kao oni": Nebojša Čović se oglasio pred meč sa BiH

Prvi čovjek KSS-a dao je obećanja da će najbolja srpska reprezentacija u avgustu igrati u najvećoj dvorani na Balkanu.

Izvor: Prva televizija/Printscreen

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović bio je gost u emisiji "Jutro na Prvoj" zajedno sa selektorom Dušanom Alimpijevićem. Srbija u ponedjeljak nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije BiH, a meč je zakazan za 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Plan za avgust je da se napuni Arena koja u ovom momentu nije bila slobodna za najbolju srpsku reprezentaciju.

"Arena je bila zauzeta, obećavamo, u avgustu će biti u Areni. Očekujem da ćemo da pobijedimo, ali neće biti lako. Biće drugačija od utakmice koja je odigrana u Sarajevu, pod velikim pritiskom i ambijentom, ali idemo dobrim putem ka Svjetskom prvenstvu. Molio bih navijače da ne rade ono što se radilo u Sarajevu, to je bilo katastrofalno, sve je bilo režirano. Nadam se da će biti lijepa atmosfera i da sve uradimo kako treba. Na našim prostirima sve je slučajno i ništa nije slučajno", rekao je Čović i dodao:

"Sa tom pobjedom idemo na 4:2, onda prenosimo sve bodove u grupu gdje se spajamo sa Italijom i Litvanijom i vidjećemo da li Britanci ili neko drugi. Ove kvalifikacije su izuzetno teške. Teško je sakupiti tim, iskombinovati, o tome će trener."

Strategija KSS-a

Govorio je prvi čovjek KSS-a o tome što Srbija može da računa na neke od najboljih srpskih igrača, uprkos tome što su imali naporne sezone.

"Jako je bitno napraviti sistem koji može da funkcioniše cijele godine. Postoje raznorazne želje, znamo kakav je naš narod i mentalitet, svi su treneri, ali ko zna zašto je to dobro. Sistem je takav da smo u kontaktu sa igračima cijele godine. Promjenljivost sastava uslovljena je raznim faktorima, ne mislim na to da neko neće da igra, zadatak KSS-a je da sa svima bude u kontaktu. Imamo odbrambene mehanizme, ima dosta onih koji hoće da destabilizuju sistem spolja i iznutra. Za mene je svaka utakmica jako važna, na vrhu je selekcija, prozori su jako zahtjevni, pa imamo u avgustu, a onda nam je novembar veoma interesantan, pa i februarski prozor kioji je posljednji u kvalifikacijama."

Reprezentacija Srbije do 17 godina igra u finalu Svjetskog prvenstva u Turskoj, a na putu do zlata im stoji selekcija Amerike.

"Ne mogu da ne pomenem mlađe kategorije, igramo u finalu SP, želim da pomenem mlađe muške i ženske selekcije i sistem funkcioniše. Cilj je da djeca napreduju u našim ligama, veliki broj igrača ide u Ameriku, Lukić je u Saragosi, Kusturica u Barseloni, ima još dječaka koji su razigravani u Megi, OKK Beogradu, Dinamiku. Moramo da gradimo reprezentaciju na mladim igračima", kaže Čović.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turska se u posljednje vrijeme vratila u vrh evropske košarke i odjednom su ponovo glavni takmaci Srb iji na velikim takmičenjima. Upitan je predsjednik KSS-a da li je moguć turski model, što se odnosi na pravilo da tamošnji igrači moraju da se odazovu nacionalnom timu...

"To je Erdoganova demokratija. Nekad je postojao model da ne može da se ide u inostranstvo prije 24 ili 25 godina, sada je drugačije. Što se tiče Turske, oni mnogo ulažu u košarku, čak imaju prostorije u kojima se mole. Mi imamo jako puno talenta, sada je bitno napraviti sistem za razvoj, gdje god se Srbija pojavi mi mislimo - završićemo, pobijedićemo, sada svi igraju košarku. Desila se Finska, da citiram bivšeg selektora Svetislava Pešića. Mi bismo voljeli da budemo na zemlji i da idemo utakmicu po utakmicu."

Problem odlaska mladih igrača na koledže je izazov sa kojima se suočavaju sve evropske zemlje. Čović kaže da je potrebno postaviti dugoročne planove i da je uvijek bio za "politiku" razvoja mladih igrača ispred dovođenja stranaca, ali da nije lako izboriti se sa iskušenjima moderne košarke.